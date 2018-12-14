Ученые назвали самые опасные виды-пришельцы для европейской природы





Возглавила список рыба, обитающая преимущественно в китайских водоемах, «Северная змеиная голова». Эта агрессивная рыба с острыми зубами является одной из самых опасных. Впервые в Великобритании ее обнаружили в 2008 году, после чего она была найдена в водоемах штатов Флорида и Вашингтон. Кроме этого, специалисты отметили рост популяции индийских сомов с ядовитыми плавниками. Эти нелегально завезенные рыбы, способны убить даже человека.Особую угрозу представляют морские водоросли. Крупная растительная биомасса, созданная этими водорослями, покрывает 10 км израильского побережья. Ширина покрова составляет 3 км, толщина — 20 сантиметров. Вес биомассы составляет 6000 тонн. Помимо рыб и водорослей опасной для европейской фауны ученые назвали 60-сантиметровую белку-лису. Она запугивает более мелких красных и серых белок, из-за чего те вынуждены покидать природный ареал.