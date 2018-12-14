Ученые назвали самые опасные виды-пришельцы для европейской природы
Британские ученые составили список из 66 «пришельцев», способных погубить европейскую флору и фауну. Речь идет о растениях и животных, нелегально завезенных в Европу, которые активно размножаются и уничтожают существующие популяции местных зверей и растений.
Возглавила список рыба, обитающая преимущественно в китайских водоемах, «Северная змеиная голова». Эта агрессивная рыба с острыми зубами является одной из самых опасных. Впервые в Великобритании ее обнаружили в 2008 году, после чего она была найдена в водоемах штатов Флорида и Вашингтон. Кроме этого, специалисты отметили рост популяции индийских сомов с ядовитыми плавниками. Эти нелегально завезенные рыбы, способны убить даже человека.
Особую угрозу представляют морские водоросли Codium parvulum. Крупная растительная биомасса, созданная этими водорослями, покрывает 10 км израильского побережья. Ширина покрова составляет 3 км, толщина — 20 сантиметров. Вес биомассы составляет 6000 тонн. Помимо рыб и водорослей опасной для европейской фауны ученые назвали 60-сантиметровую белку-лису. Она запугивает более мелких красных и серых белок, из-за чего те вынуждены покидать природный ареал.
Возглавила список рыба, обитающая преимущественно в китайских водоемах, «Северная змеиная голова». Эта агрессивная рыба с острыми зубами является одной из самых опасных. Впервые в Великобритании ее обнаружили в 2008 году, после чего она была найдена в водоемах штатов Флорида и Вашингтон. Кроме этого, специалисты отметили рост популяции индийских сомов с ядовитыми плавниками. Эти нелегально завезенные рыбы, способны убить даже человека.
Особую угрозу представляют морские водоросли Codium parvulum. Крупная растительная биомасса, созданная этими водорослями, покрывает 10 км израильского побережья. Ширина покрова составляет 3 км, толщина — 20 сантиметров. Вес биомассы составляет 6000 тонн. Помимо рыб и водорослей опасной для европейской фауны ученые назвали 60-сантиметровую белку-лису. Она запугивает более мелких красных и серых белок, из-за чего те вынуждены покидать природный ареал.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00