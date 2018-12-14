В России создадут медицину пожилого возраста





Сообщается, что для реализации этого плана в различных регионах страны появятся гериатрические центры. Также будет создана медицина пожилого возраста. Татьяна Яковлева особо подчеркнула, что главной задачей новой программы является обследование пожилых людей. Она уверена, что к 2024 году 70% стариков из России должны пройди эту процедуру, а 90% из них будут находиться на учете в диспансере.Замминистра здравоохранения России знает, что данная работа займет много времени и сил. Для этого к новом проекту будут привлечены работники социальных служб, общественных организаций и волонтеры.