В России создадут медицину пожилого возраста
Замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева рассказала, что в РФ создадут медицину пожилого возраста. Первоочередная задача Минздрава - забота о состоянии здоровья у людей старше 60 лет, а также увеличение продолжительности их жизни.
Сообщается, что для реализации этого плана в различных регионах страны появятся гериатрические центры. Также будет создана медицина пожилого возраста. Татьяна Яковлева особо подчеркнула, что главной задачей новой программы является обследование пожилых людей. Она уверена, что к 2024 году 70% стариков из России должны пройди эту процедуру, а 90% из них будут находиться на учете в диспансере.
Замминистра здравоохранения России знает, что данная работа займет много времени и сил. Для этого к новом проекту будут привлечены работники социальных служб, общественных организаций и волонтеры.
Сообщается, что для реализации этого плана в различных регионах страны появятся гериатрические центры. Также будет создана медицина пожилого возраста. Татьяна Яковлева особо подчеркнула, что главной задачей новой программы является обследование пожилых людей. Она уверена, что к 2024 году 70% стариков из России должны пройди эту процедуру, а 90% из них будут находиться на учете в диспансере.
Замминистра здравоохранения России знает, что данная работа займет много времени и сил. Для этого к новом проекту будут привлечены работники социальных служб, общественных организаций и волонтеры.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:51