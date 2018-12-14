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В России создадут медицину пожилого возраста

Замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева рассказала, что в РФ создадут медицину пожилого возраста. Первоочередная задача Минздрава - забота о состоянии здоровья у людей старше 60 лет, а также увеличение продолжительности их жизни.

В России создадут медицину пожилого возраста

Сообщается, что для реализации этого плана в различных регионах страны появятся гериатрические центры. Также будет создана медицина пожилого возраста. Татьяна Яковлева особо подчеркнула, что главной задачей новой программы является обследование пожилых людей. Она уверена, что к 2024 году 70% стариков из России должны пройди эту процедуру, а 90% из них будут находиться на учете в диспансере.

Замминистра здравоохранения России знает, что данная работа займет много времени и сил. Для этого к новом проекту будут привлечены работники социальных служб, общественных организаций и волонтеры.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:51

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