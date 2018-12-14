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Поклонники Николь Кидман удивлены её "ножками-спичками"

Обладательница именной звезды на Голливудской «Аллее славы» актриса Николь Кидман попала в объективы камер папарацци во время утренней спортивной пробежки. Снимки звезды оставили неприятное «послевкусие» у поклонников актрисы – они были удивлены её чрезмерно худыми ногами, которые окрестили «ножками-спичками».

Поклонники Николь Кидман удивлены её "ножками-спичками"

51-летняя экс-супруга голливудского актёра Тома Круза Николь Кидман прекрасно выглядит – у неё спортивная подтянутая фигура и утончённые черты лица. Звезда тщательно следит за своим здоровьем и фигурой, а секретами своей формы нередко делится с поклонниками. В одном из интервью она рассказывала, никогда не зацикливается на чём-то одном, старается чередовать пробежки с занятиями йогой и простыми пешими прогулками с мужем и детьми.

Вторым супругом Кидман стал австралийский певец Кит Урбан. Пара воспитывает двоих общих дочерей, младшая из которых была выношена и рождена суррогатной матерью, и двоих приёмных детей – сына и дочь.

Поклонники Николь Кидман удивлены её "ножками-спичками"

Папарацци достаточно часто преследуют Кидман в попытках сделать эксклюзивные фотографии. Недавно им это удалось и снимки стали «откровением» для её поклонников. Дело в том, что Николь для выходов в свет предпочитает либо платья «в пол», либо брючные костюмы, а за такими нарядами не слишком-то рассмотришь ноги актрисы. На пробежке Кидман была в обтягивающих лосинах, и поклонники смогли рассмотреть, что обычно нарядами она скрывает «ножки-спички». Они посоветовали своему кумиру меньше увлекаться бегом и диетами, чрезмерная худоба не красит женщину, только придаёт внешнему виду возраста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:42

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