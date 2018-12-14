Ученые доказали, что рисование помогает справиться с переживаниями





В основу исследования легли картины, написанные французским художником импрессионистом Пьером Боннара, который создал более трехсот портретов своей неизлечимо больной жены. Шестидесятилетнюю Марту на своих полотнах художник изображал молодой девушкой, такой как при первой их встрече, счастливой и здоровой. Психологи пришли к заключению, что подобным способом Пьер Боннара производил замену тягостных времен на светлые и радостные краски прошлого. У живописца получилось создать некий образ для того, чтобы нести его на протяжении жизни, тем самым иметь возможность уходить от реальности.В результате проведенных исследований ученые смогли доказать, что с помощью рисования реально справиться со многими неприятностями и переживаниями. Также исследователи установили, что люди, близкие которых умерли от онкологических заболеваний, легче переносят утрату, когда рисуют портреты близких, и тем самым заполняют рабочую память приятными воспоминаниями.