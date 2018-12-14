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"Он готов меня заказать": Жена футболиста Глушакова о страхе за себя и детей

Жена футболиста Дениса Глушакова рассказала журналистам о страхе за себя и детей. Мать двух дочерей опасается, что спортсмен может её "заказать".

"Он готов меня заказать": Жена футболиста Глушакова о страхе за себя и детей

Дарья Глушакова, проходящая тяжёлый бракоразводный процесс с мужем-футболистом, рассказала прессе об агрессии, которой подвергается со стороны супруга. Полузащитник "Спартака" разбирается с женой в Никулинском суде, где определят, должен ли спортсмен будет платить алименты и как разделится имущество. Глушакова рассказала, что футболист категорически не хочет давать деньги супруге и детям, поэтому всячески подкупает юристов и даже идёт на угрозы.

4 августа между четой состоялась потасовка, в ходе которой Глушаков избил супругу. Последняя написала заявление в полицию и сняла побои. Позже распространение получили аудиозаписи угроз, которые жена спортсмена назвала подлинными. Каждый звонок полузащитник записывает, даже если общается с детьми.

Глушакова заявила, что муж неоднократно её бил и, вероятно, готов даже "заказать". В последнем заявлении на супруга мать его детей прикрепила вещественные доказательства связанных с разводом угроз.

"Дети со мной. Денис видится с ними. Но после того, что он творит, я очень боюсь за себя, за жизнь детей", - сообщила Глушакова.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:21

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