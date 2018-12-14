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Выпавшие из инкассаторской машины доллары привели к коллапсу на дороге в США

В одном из американских штатов из инкассаторской машины выпали доллары. Данная ситуация привела к настоящему коллапсу на дороге.

Выпавшие из инкассаторской машины доллары привели к коллапсу на дороге в США

Сообщается, что накануне на одной из трасс в США произошел необычный случай. Дело в том, что из инкассаторской машины начали выпадать долларовые купюры. Как утверждают очевидцы данная ситуация привела к хаосу на магистрали. Люди начали выходить из собственных автомобилей и собирать деньги, которые были рассыпаны по большему участку дороги. Многие начали снимать на мобильные телефоны то, что происходило на трассе.

Позже выяснилось, что у инкассаторской машины на задней двери был сломан замок, что и стало причиной выпадания денег из авто. Представители полиции сообщили, что данная ситуация привела к нескольким ДТП. На данный момент точно не известно, сколько долларов было собрано людьми на дороге. Но полиция уже призвала всех, кто присутствовал при этой ситуации сдать эти купюры. Также сообщается, что некоторые автомобилисты уже принесли деньги в полицию.

Ранее подобная ситуация случилась в Германии, где полиция закрыла участок автомагистрали из-за «денежного дождя».



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:17

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