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Ксения Бородина приехала на съемки передачи «Бородина против Бузовой» без нижнего белья

Известная ведущая телеканала «ТНТ» Ксения Бородина появилась на съемочной площадке телепрограммы «Бородина против Бузовой» без бюстгальтера.

Несколько часов назад Бородина разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которую по достоинству оценили многие поклонники телезнаменитости.

Ксения Бородина приехала на съемки передачи «Бородина против Бузовой» без нижнего белья

На публикации Ксения позирует в коричневом свитере с открытым плечом. Невооруженным взглядом видно, что под кофтой у ведущей программы «Бородина против Бузовой» нет нижнего белья.

Под снимком супруга Курбана Омарова попросила своих подписчиков продолжить фразу, какой должна быть женщина. Несмотря на то, что некоторые все-таки приняли участие в обсуждениях Ксении, какой должна быть прекрасная половина человечества, большинство подписчиков Бородиной сделали акцент исключительно на том, что знаменитости все-таки следовало бы надеть нижнее белье.

Ксения Бородина приехала на съемки передачи «Бородина против Бузовой» без нижнего белья

По словам интернет-пользователей, ведущая реалити-шоу «Дом-2» является замужней женщиной, поэтому не должна позволять себе появляться в обществе в таком виде. Некоторые фолловеры даже дали Ксении совет, в котором они попросили Бородину обратить внимание на белье с прозрачными лямочками.

«Бородина, следующий раз надевай бюстгальтер с прозрачными лямочками! Не хорошо появляться на публике без нижнего белья, особенно, когда дома тебя ждет муж!» - прокомментировала появлением Ксении в обществе без нижнего белья одна из ее подписчиц.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:13

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