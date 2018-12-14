Ксения Бородина приехала на съемки передачи «Бородина против Бузовой» без нижнего белья

«Бородина, следующий раз надевай бюстгальтер с прозрачными лямочками! Не хорошо появляться на публике без нижнего белья, особенно, когда дома тебя ждет муж!» - прокомментировала появлением Ксении в обществе без нижнего белья одна из ее подписчиц.

Несколько часов назад Бородина разместила у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которую по достоинству оценили многие поклонники телезнаменитости.На публикации Ксения позирует в коричневом свитере с открытым плечом. Невооруженным взглядом видно, что под кофтой у ведущей программы «Бородина против Бузовой» нет нижнего белья.Под снимком супруга Курбана Омарова попросила своих подписчиков продолжить фразу, какой должна быть женщина. Несмотря на то, что некоторые все-таки приняли участие в обсуждениях Ксении, какой должна быть прекрасная половина человечества, большинство подписчиков Бородиной сделали акцент исключительно на том, что знаменитости все-таки следовало бы надеть нижнее белье.По словам интернет-пользователей, ведущая реалити-шоу «Дом-2» является замужней женщиной, поэтому не должна позволять себе появляться в обществе в таком виде. Некоторые фолловеры даже дали Ксении совет, в котором они попросили Бородину обратить внимание на белье с прозрачными лямочками.