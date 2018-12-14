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У Анджелины Джоли новый роман с Джаредом Летом

Голливудская звезда Анджелина Джоли, похоже, устала от одиночества и борьбы с экс-супругом. Инсайдеры, приближённые к актрисе, и американская пресса говорят о её новом романтическом увлечении рок-музыкантом Джаредом Летом.

У Анджелины Джоли новый роман с Джаредом Летом

Анджелина Джоли уже более двух лет занята не только семьёй и карьерой, но и бракоразводными «разборками» с Брэдом Питтом. Недавно сайт dni24 рассказывал о мирном соглашении между двумя мега-звёздами Голливуда в деле об опеке над их шестью детьми. Тогда же сообщалась и информация инсайдеров о готовящейся мести Питту. Джоли осталась недовольна уступками, на которые ей пришлось пойти, и планирует отомстить экс-супругу.

Но и о романтических чувствах Джоли, похоже, тоже не забывает. С недавних пор её часто стали замечать в обществе известного американского рок-музыканта Джареда Лето. Инсайдеры сообщают, изначально у пары были рабочие отношения (Джаред предлагал Джоли принять участие в одном из его проектов), вскоре переросшие в нечто большее. Говорят, недавно музыкант переехал жить к Анджелине.

У Анджелины Джоли новый роман с Джаредом Летом

Джаред Лето никогда не был женат, но имел немало романтических отношений. В своё время у него был роман со Скарлетт Йоханссон и короткая связь с Пэрис Хилтон, встречался с актрисами Линдси Лохан и Эшли Олсен. Ни один из этих романов так и не закончился свадьбой, зато вызвал немало разговоров о неразборчивости и ветрености музыканта.

Инсайдеры, приближённые к Джоли, утверждают, замечают с её стороны огромный интерес к Джареду, который может закончиться чем-то серьёзным, другие же опровергают эту информацию. Они говорят, в данный момент звезду больше интересуют дети и месть Брэду Питту.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:11

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