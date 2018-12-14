Минздрав России готовит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года
Российское правительство может повысить возраст продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года. Подготовку соответствующего законопроекта ведет Министерство здравоохранения Российской Федерации.
По сообщению информационного портала "Слово и Дело", вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что данная мера необходима для снижения уровня потребления алкогольной и табачной продукции. В некоторых странах, например в США, минимальный возраст продажи спиртных напитков составляет 21 год.
Стоит отметить, что с подобным предложением в 2015 году выступала Общественная палата. Тогда ее поддержали Тульская область, Республика Крым и Хабаровский край. При вступлении в силу законопроекта только при достижении 21-летнего возраста можно будет приобрести пиво, коктейли, вина и прочие спиртные напитки.
По сообщению информационного портала "Слово и Дело", вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что данная мера необходима для снижения уровня потребления алкогольной и табачной продукции. В некоторых странах, например в США, минимальный возраст продажи спиртных напитков составляет 21 год.
Стоит отметить, что с подобным предложением в 2015 году выступала Общественная палата. Тогда ее поддержали Тульская область, Республика Крым и Хабаровский край. При вступлении в силу законопроекта только при достижении 21-летнего возраста можно будет приобрести пиво, коктейли, вина и прочие спиртные напитки.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:44