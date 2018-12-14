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Названы критерии для выбора главной новогодней ёлки России

Названы критерии для выбора главной кремлёвской ёлки России, устанавливаемой к Новому году. В елях учитывается не только высота и толщина ствола, но также возраст и расположение.

Названы критерии для выбора главной новогодней ёлки России

Назван перечень главных критериев, по которым ежегодно выбирают самую красивую главную ёлку страны. В Подмосковье 16 декабря такую ель срубят, чтобы доставить на Соборную площадь в Кремле. Как известно, ранее деревья везли из Великого Устюга, где живёт российский Дед Мороз. Однако большое расстояние до столицы не лучшим образом сказывалось на внешнем виде ёлки.

До 2004 года в Кремле и вовсе ставили искусственные ели, но в 2005 отдали предпочтение живым. В последние годы в столицу привозят деревья из Подмосковья. К примеру, в 2018-м родиной главной ёлки оказался Щёлковский район. Там отыщут деревья на младше 100 лет и выберут самое лучшее по ряду характеристик.

Диаметр ствола должен быть минимум 0,6 метра, а высота - 27 метров. Крона должна быть пышной и одинакового цвета. На идеально ровном стволе не должно быть дупел, лишайника или мха.

Отметим, что ежегодная вырубка старых живых деревьев не вредит экологии, поскольку после 115 лет ели погибают сами. В 2018-м стилем новогодней ёлки будет "Зимний лес", где используют больше километра гирлянд и тысячу игрушек.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:40

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