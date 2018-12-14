Названы критерии для выбора главной новогодней ёлки России





Назван перечень главных критериев, по которым ежегодно выбирают самую красивую главную ёлку страны. В Подмосковье 16 декабря такую ель срубят, чтобы доставить на Соборную площадь в Кремле. Как известно, ранее деревья везли из Великого Устюга, где живёт российский Дед Мороз. Однако большое расстояние до столицы не лучшим образом сказывалось на внешнем виде ёлки.До 2004 года в Кремле и вовсе ставили искусственные ели, но в 2005 отдали предпочтение живым. В последние годы в столицу привозят деревья из Подмосковья. К примеру, в 2018-м родиной главной ёлки оказался Щёлковский район. Там отыщут деревья на младше 100 лет и выберут самое лучшее по ряду характеристик.Диаметр ствола должен быть минимум 0,6 метра, а высота - 27 метров. Крона должна быть пышной и одинакового цвета. На идеально ровном стволе не должно быть дупел, лишайника или мха.Отметим, что ежегодная вырубка старых живых деревьев не вредит экологии, поскольку после 115 лет ели погибают сами. В 2018-м стилем новогодней ёлки будет "Зимний лес", где используют больше километра гирлянд и тысячу игрушек.