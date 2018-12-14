Беременная Меган Маркл лишилась права голоса





До замужества с принцем Гарри Меган Маркл была весьма независимой и очень сильной женщиной и никогда не позволяла себя критиковать. Но когда актриса стала герцогиней Сассекской, она лишилась права голоса, поскольку больше не имеет возможности говорить все, что хочет. Источник из королевской семьи уверяет, что сейчас у Меган Маркл отобрали права защищать свою честь и отстаивать собственное мнение.Источник считает, что недавний конфликт между Кейт Миддлтон и Меган Маркл и есть подтверждение тому, что герцогиня Сассекская лишилась права собственного голоса. Ведь жена принца Уильяма прокомментировала данную ситуацию представителям прессы, а супруга принца Гарри даже не появилась на публике, чтобы отстоять свою честь.