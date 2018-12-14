Эвелина Блёданс "забыла" надеть бельё на премьеру фильма в Москве





На недавно прошедшей в одном из кинотеатров Москвы премьере фильма «Полицейский с Рублёвки» популярная российская артистка Эвелина Блёданс удивила прессу и зрителей своим раскованным нарядом. Звезда появилась на красной дорожке в облегающем белом наряде с юбкой-плиссе, под который «забыла» надеть бюстгальтер, что было заметно невооружённым взглядом.В последние месяцы жизнь Эвелины Блёданс изобилует то чёрными, то белыми полосами. Не так давно актриса, мечтающая о дочери, прибегла к услугам врачей и сделала ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), о котором рассказала на всю страну в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Медики не делали положительных прогнозов, но операция прошла успешно. Поклонники некоторое время следили за изменениями в фигуре артистки, но так их и не дождались, из чего сделали предположение, что Эвелина потеряла ребёнка. Долгое время она избегала прямых ответов на этот вопрос, потом всё же призналась – мечты о дочери так и остались мечтами, и попросила больше не поднимать эту тему, так как ей больно об этом говорить.Вскоре Блёданс вместе со своим «солнечным» сыном Семёном улетела отдыхать на индонезийский курорт. Отдых на тропическом острове пошёл 50-летней артистке на пользу – она посвежела, и появился блеск в глазах.Теперь же отдохнувшая Блёданс решила немного эпатировать публику и пришла на премьеру фильма в довольно откровенном образе. Сам по себе её наряд достаточно скромный и элегантный, но вот не одетое под него бельё придаёт облику артистки особую «изюминку», которую отметили практически все присутствующие.