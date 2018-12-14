Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев закрутил роман с участницей «Холостяка» Аллой Лагутиной
Герой реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев «засветился» с новой возлюбленной.
На днях наш сайт уже сообщал о том, что бизнесмен из Суздаля обзавелся новыми романтическими отношениями. Несмотря на то, что имя девушки Денис отказался называть, он все-таки рассказал, где смог познакомиться с новой пассией.
Тогда же Лебедев заявил, что устал пытаться вернуть Бузову, которая после телепроекта отказывается с ним не только строить отношения, но и даже общаться. По мнению сыровара, если бы он и дальше продолжал завоевывать новоиспеченную артистку, ничего бы из этого все равно не получилось.
Только вот Денис не успел даже расстроиться, ведь закрутил новый роман. Считанные часы назад стало известно, что избранницей Лебедева оказалась 29-летняя звезда телеканала «ТНТ», которая ранее принимала участие в проекте «Холостяк».
Девушку зовут Алла Лагутина и ровно два года назад она пришла на любовное реалити-шоу, чтобы попытаться завоевать симпатию известного музыканта и актера Алексея Воробьева.
Новая избранница Лебедева позиционирует себя как модель и писательница, которая еще в юности написала свою первую книгу, где рассказала все секреты конкурсов красоты. Когда-то Алла даже призналась журналистам, что считает идеальным мужчиной Джо Блека, который является не только очень сексуальным, но и неимоверно опасным, наглым и требовательным представителем сильного пола.
По поводу нового романа Лебедева Бузова по-прежнему не дала никаких комментариев.
На днях наш сайт уже сообщал о том, что бизнесмен из Суздаля обзавелся новыми романтическими отношениями. Несмотря на то, что имя девушки Денис отказался называть, он все-таки рассказал, где смог познакомиться с новой пассией.
Тогда же Лебедев заявил, что устал пытаться вернуть Бузову, которая после телепроекта отказывается с ним не только строить отношения, но и даже общаться. По мнению сыровара, если бы он и дальше продолжал завоевывать новоиспеченную артистку, ничего бы из этого все равно не получилось.
Только вот Денис не успел даже расстроиться, ведь закрутил новый роман. Считанные часы назад стало известно, что избранницей Лебедева оказалась 29-летняя звезда телеканала «ТНТ», которая ранее принимала участие в проекте «Холостяк».
Девушку зовут Алла Лагутина и ровно два года назад она пришла на любовное реалити-шоу, чтобы попытаться завоевать симпатию известного музыканта и актера Алексея Воробьева.
Новая избранница Лебедева позиционирует себя как модель и писательница, которая еще в юности написала свою первую книгу, где рассказала все секреты конкурсов красоты. Когда-то Алла даже призналась журналистам, что считает идеальным мужчиной Джо Блека, который является не только очень сексуальным, но и неимоверно опасным, наглым и требовательным представителем сильного пола.
По поводу нового романа Лебедева Бузова по-прежнему не дала никаких комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:25