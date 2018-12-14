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В небе над тремя штатами США пронеслась невидимая аномалия

Американские синоптики обнаружили гигантскую 80-километровую аномалию, двигавшуюся сразу над тремя штатами. По словам сотрудников Национальной метеорологической службы США, над Иллинойсом, Индианой и Кентукки прошла аномалия, по всем параметрам напоминавшая мощный шторм, однако в это время на небе даже малейшего облачка не было.

В небе над тремя штатами США пронеслась невидимая аномалия

Журналисты прозвали аномалию «радиолокационной каплей». К расследованию сразу подключились уфологи, они предположили, что аномалию вызвала деятельность инопланетных существ, использовавших неизвестные человечеству технологии. Некоторые заявляли, что за аномалию была принята большая стая птиц, пролетавшая в этом регионе.


Однако вскоре был дан более рациональный ответ, объяснивший происхождение аномалии. Неподалеку от места ее возникновения находятся военные авиабазы. В этот день могли происходить учебные полеты, во время которых одно или несколько воздушных судов случайно выпустили вещество «чэфф», необходимое для маскировки самолетов. На радарах это вещество отображалось в виде аномалии. Журналисты обзвонили все аэродромы, но внятного ответа от сотрудников им получить не удалось, что только создало еще большую интригу.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:02

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