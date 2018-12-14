В небе над тремя штатами США пронеслась невидимая аномалия





Журналисты прозвали аномалию «радиолокационной каплей». К расследованию сразу подключились уфологи, они предположили, что аномалию вызвала деятельность инопланетных существ, использовавших неизвестные человечеству технологии. Некоторые заявляли, что за аномалию была принята большая стая птиц, пролетавшая в этом регионе.Однако вскоре был дан более рациональный ответ, объяснивший происхождение аномалии. Неподалеку от места ее возникновения находятся военные авиабазы. В этот день могли происходить учебные полеты, во время которых одно или несколько воздушных судов случайно выпустили вещество «чэфф», необходимое для маскировки самолетов. На радарах это вещество отображалось в виде аномалии. Журналисты обзвонили все аэродромы, но внятного ответа от сотрудников им получить не удалось, что только создало еще большую интригу.