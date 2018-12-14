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Разработана «умная» татуировка, которая способна показать переизбыток солнечных лучей

Ученые из Колорадского университета закончили разработку «умной» татуировки, которая способна показать, когда тело получит переизбыток солнечных лучей. Об изобретении журналистам рассказали представители университета в Боулдере.

Разработана «умная» татуировка, которая способна показать переизбыток солнечных лучей

Карсон Брунс, автор изобретения, рассказал, что суть самого метода содержится в специально разработанных чернилах, которые используют для нанесения татуировки. Они очень чувствительны к ультрафиолетовому свету и начинают проявляться только в том случае, если подвергнутся чрезмерному излучению солнца.

Создатели татуировки продолжают разрабатывать дополнительные вариации чернил, которые смогут играть роль диагностического инструмента для того, чтобы помочь врачам в определении заболеваний или сдвигов в составе крови. Это делается, в первую очередь, из-за того, что рак кожи остается одной из наиболее распространенных форм онкологии. Ведь несмотря на предупреждения от специалистов, многие люди продолжают страдать от чрезмерного влияния солнечных лучей даже в пасмурную погоду.

Заметим, что за последние 5 лет отмечается значительный подъем технологий подобного плана. Исследователи все чаще представляют вниманию потребителя различные изобретения: практичные украшения с оздоровительными функциями, биомедицинские тату, специально созданные для того, чтобы измерять уровень кальция в крови.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:08

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