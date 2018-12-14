Разработана «умная» татуировка, которая способна показать переизбыток солнечных лучей





Карсон Брунс, автор изобретения, рассказал, что суть самого метода содержится в специально разработанных чернилах, которые используют для нанесения татуировки. Они очень чувствительны к ультрафиолетовому свету и начинают проявляться только в том случае, если подвергнутся чрезмерному излучению солнца.Создатели татуировки продолжают разрабатывать дополнительные вариации чернил, которые смогут играть роль диагностического инструмента для того, чтобы помочь врачам в определении заболеваний или сдвигов в составе крови. Это делается, в первую очередь, из-за того, что рак кожи остается одной из наиболее распространенных форм онкологии. Ведь несмотря на предупреждения от специалистов, многие люди продолжают страдать от чрезмерного влияния солнечных лучей даже в пасмурную погоду.Заметим, что за последние 5 лет отмечается значительный подъем технологий подобного плана. Исследователи все чаще представляют вниманию потребителя различные изобретения: практичные украшения с оздоровительными функциями, биомедицинские тату, специально созданные для того, чтобы измерять уровень кальция в крови.