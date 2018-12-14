Ученые: Потребление глины эффективнее диет и препаратов в борьбе с лишним весом





Исследователи решили опробовать один из видов глины на упитанных крысах. В результате оказалось, что испытуемые стремительно похудели в отличие от грызунов, в чью еду добавили добавки для сбрасывания веса.Австралийские ученые не удивились подобным явлениям, поскольку многие источники сообщают, что древние греки предпочитали употреблять землю. Жительницы Древней Греции, будучи беременными, таким образом насыщали организм полезными микроэлементами.По словам представителей мира науки, глина не распадается, а привлекает капли жира и впитывает их. Такое явление говорит о том, что глина - прекрасный продукт для похудения. Однако не известно, обладает ли такими свойствами популярная среди знаменитостей бентонитовая глина.