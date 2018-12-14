АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Бюджетный Samsung Galaxy M20 получит двойную камеру и USB-C

Бюджетный смартфон Galaxy M20 от Samsung получит двойную вертикальную камеру и USB-C. Новые сведения появились благодаря снимку чехла для будущего гаджета.

Бюджетный Samsung Galaxy M20 получит двойную камеру и USB-C

Инсайдеры выяснили, что новый Galaxy M20 от Samsung будет снабжён не только портом USB-C, но и сдвоенной основной камерой. В Сети распространение получила фотография чёрного чехла для устройства, на котором заметны характерные вырезы. Дактилоскопический сканер на бюджетном смартфоне оставили на задней панели.

Вертикально размещён двойной модуль главной камеры. Разъём гарнитуры 3,5-мм сохранится вместе с USB-C, как и во всех предыдущих моделях. Исключением Samsung сделал Galaxy A8s, откуда удобные для многих пользователей разъёмы убрали.

По предварительным данным, стоимость Galaxy M20 будет около $210. Гаджет получит дисплей с каплевидным вырезом, а также процессор Exynos 7885.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Потребление глины эффективнее диет и
Минздрав России готовит законопроект о повышении
Ученые: Подледное озеро в Антарктиде изучат с
Максим Виторган намекнул, что постоянно скандалит
Бюджетный Samsung Galaxy M20 получит двойную
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Наследникам солиста "Иванушки International"
В 2019 году Kia выведет на рынок бюджетный Kia
Над Нью-Йорком был замечен огромный светящейся НЛО
Натали Портман появилась на показе премьеры Vox
Ольга Бузова показала, как обустроила свою
Анастасия Макеева решилась на подтяжку лица
Юлия Ефременкова ответила Екатерине Колисниченко
Мелания Трамп насмешила публику новой причёской в
Анфиса Чехова продолжает худеть с помощью
Ксения Бородина показала, сколько косметики
Тина Канделаки открыла собственное шоу на YouTube
"Перестанем быть людьми": Учёные назвали цену
Алексей Воробьев в Instagram признался, что
Екатерина Колисниченко хочет занять место Юлии
Кейт Хадсон восстанавливается после третьей
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова показала
Звезда «Дома-2» Александра Шева пообещала забрать
Вера Брежнева снялась в нижнем белье и без
«Он мужик?»: Владимир Соловьев высказался о Ольге
Марина Африкантова больше не может скрывать
Reuters: Обстоятельства смерти двух техников на
Продажи смартфона Xiaomi Mi Flex с гибким экраном
Муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на
Ольга Кабо вжилась в роль деспотичной свекрови
Просмотреть все новости