Бюджетный Samsung Galaxy M20 получит двойную камеру и USB-C
Бюджетный смартфон Galaxy M20 от Samsung получит двойную вертикальную камеру и USB-C. Новые сведения появились благодаря снимку чехла для будущего гаджета.
Инсайдеры выяснили, что новый Galaxy M20 от Samsung будет снабжён не только портом USB-C, но и сдвоенной основной камерой. В Сети распространение получила фотография чёрного чехла для устройства, на котором заметны характерные вырезы. Дактилоскопический сканер на бюджетном смартфоне оставили на задней панели.
Вертикально размещён двойной модуль главной камеры. Разъём гарнитуры 3,5-мм сохранится вместе с USB-C, как и во всех предыдущих моделях. Исключением Samsung сделал Galaxy A8s, откуда удобные для многих пользователей разъёмы убрали.
По предварительным данным, стоимость Galaxy M20 будет около $210. Гаджет получит дисплей с каплевидным вырезом, а также процессор Exynos 7885.
Инсайдеры выяснили, что новый Galaxy M20 от Samsung будет снабжён не только портом USB-C, но и сдвоенной основной камерой. В Сети распространение получила фотография чёрного чехла для устройства, на котором заметны характерные вырезы. Дактилоскопический сканер на бюджетном смартфоне оставили на задней панели.
Вертикально размещён двойной модуль главной камеры. Разъём гарнитуры 3,5-мм сохранится вместе с USB-C, как и во всех предыдущих моделях. Исключением Samsung сделал Galaxy A8s, откуда удобные для многих пользователей разъёмы убрали.
По предварительным данным, стоимость Galaxy M20 будет около $210. Гаджет получит дисплей с каплевидным вырезом, а также процессор Exynos 7885.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:31