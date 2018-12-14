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Юлия Ефременкова ответила Екатерине Колисниченко на заявление, что она хочет занять её место на «Доме-2»

Новоиспеченная телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова дала отпор бывшей участнице проекта Екатерине Колисниченко.

Юлия решила прокомментировать заявления, которые на днях сделала звезда телестройки Екатерина, указавшая на то, что давно мечтает занять ее место.

Юлия Ефременкова ответила Екатерине Колисниченко на заявление, что она хочет занять её место на «Доме-2»

Наш портал уже сообщал о том, что Колисниченко объявила настоящую «войну» Ефременковой и метит на ее пост. И вот настало время, когда Юлия устала молчать и решила высказать все, что думает о Екатерине.

Несмотря на то, что долгое время ведущая «Дома-2» отказывалась как-либо реагировать на слова экс-участницы проекта, несколько часов назад Ефременкова все-таки решила поделиться с журналистами реалити некоторыми мыслями по этому поводу.

Юлия Ефременкова ответила Екатерине Колисниченко на заявление, что она хочет занять её место на «Доме-2»

По словам Юлии, она никогда не реагировала на «тявкающих собак», которые высказывали свое мнение в ее адрес, так как не позволит кому-то пиариться на ее имени. Выяснилось, что ведущая проекта просто-таки убеждена в том, что Екатерина за ее счет хочет обратить на себя внимание, ведь устала от того, что ей приходится ходить с одной телепередачи на другую и при этому получать «три копейки».

Также Ефременкова отметила, что если бы организаторы «Дома-2» хотели сделать Колисниченко ведущей реалити-шоу, то они давно бы это сделали, поэтому уверена, что девушка просто завидует тому, что именно она смогла повторить путь Влада Кадони, Ольги Бузовой и Андрея Черкасова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37

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