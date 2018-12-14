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Над Нью-Йорком был замечен огромный светящейся НЛО

В небе над Нью-Йорком (США) был замечен огромный и светящейся летающий объект. По заявлениям очевидцев, неизвестный НЛО передвигался с огромной скоростью и напоминал сгорающий в атмосфере метеорит.

Над Нью-Йорком был замечен огромный светящейся НЛО

По словам уфолога Скотта Уоринга, ранее NASA сообщала о возможности прохождения в небе над Соединенными Штатами Америки метеоритного дождя. Однако, дата события так и не была оглашена, это вызвало у специалистов сомнение. Они решили, что ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предпринимают попытки скрыть пребывание инопланетных объектов в атмосфере планеты Земля.

Бытует мнение, что неизвестный летающий объект на самом деле - это ни что иное, как комета 46Р, которая была хорошо видна с Земли. Скотт Уоринг также сообщил, что на данный момент пытается получить фотоснимки с космоса, которые подтвердят его теорию.

В настоящее время представители NASA отказываются давать какие-либо комментарии по этому поводу.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:00

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