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В 2019 году Kia выведет на рынок бюджетный Kia Sportrage с турбомотором

В январе 2019 года на российском рынке появится бюджетная версия автомобиля Kia Sportrage с турбированным двигателем. Базой для данного автомобиля послужила ранняя версия Kia Sportrage, продававшаяся в России в период с 2010 по 2015 годы.

В 2019 году Kia выведет на рынок бюджетный Kia Sportrage с турбомотором

Впервые более дешевую версию Kia Sportrage южнокорейский производитель автомобилей представил в Китае весной 2018 года. У машины был слега изменен дизайн интерьера и экстерьера, а также на смену 2,0-литровому 161-сильному бензиновому двигателю пришел 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. и 242 Нм крутящим моментом. Кроме того, автомобиль был оснащен 7-скоростным преселективным «роботом».

Бюджетная версия Kia Sportrage будет иметь полный или передний привод, систему автоматического торможения, систему кругового видеообзора и адаптивный круиз-контроль, также автомобиль сможет отслеживать «слепые» зоны. Стоимость данной версии Kia Sportrage пока не озвучена, но в Китае комплектация с атмосферным двигателем продается по цене в диапазоне от 1 156 000 до 1 349 000 рублей в переводе на российскую валюту.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:09

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