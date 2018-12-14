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Анастасия Макеева решилась на подтяжку лица

На своей страннице в Instagram Анастасия Макеева опубликовала новый пост. В своей публикации знаменитость рассказала, что решилась на подтяжку лица и показала несколько кадров с процедуры.

Анастасия Макеева решилась на подтяжку лица

Анастасия Макеева не часто делает публикации, которые касаются ее личной жизни. Но несколько часов назад актриса театра и кино опубликовала ролики, на которых показала, как ей делают подтяжку лица. В комментарии к публикации Анастасия Макеева написала, что специально сделала эти кадры, чтобы показать своим подписчика, что можно решить проблемы с морщинами без хирургического вмешательства.

Анастасия Макеева решилась на подтяжку лица

Подписчики отреагировали моментально. Они начали писать: "Анастасия! Вы очень красивая женщина! Осторожно сохраняйте молодость", "Настя, вы такая красотка, зачем вам делать это", "Красотка, можно было и не тянуть)))", "Мне понравилось. Анастасия, Вы очень смелая. Я восхищаюсь", "Молодец и правильно делаете. Я только за". Новую публикацию Анастасии Макеевой просмотрели множество пользователей Сети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:41

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