Анастасия Макеева решилась на подтяжку лица

Анастасия Макеева не часто делает публикации, которые касаются ее личной жизни. Но несколько часов назад актриса театра и кино опубликовала ролики, на которых показала, как ей делают подтяжку лица. В комментарии к публикации Анастасия Макеева написала, что специально сделала эти кадры, чтобы показать своим подписчика, что можно решить проблемы с морщинами без хирургического вмешательства.Подписчики отреагировали моментально. Они начали писать: "Анастасия! Вы очень красивая женщина! Осторожно сохраняйте молодость", "Настя, вы такая красотка, зачем вам делать это", "Красотка, можно было и не тянуть)))", "Мне понравилось. Анастасия, Вы очень смелая. Я восхищаюсь", "Молодец и правильно делаете. Я только за". Новую публикацию Анастасии Макеевой просмотрели множество пользователей Сети.