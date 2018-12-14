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Анфиса Чехова продолжает худеть с помощью разрядов тока

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram результатами занятий с ЭМС-тренером, который помогает ей не только лечить боли в спине, но и продолжать сбрасывать вес. Ведущая в восторге от метода, при котором небольшие разряды тока помогают добиться потрясающего результата.

Анфиса Чехова продолжает худеть с помощью разрядов тока

За последние пару лет Анфиса Чехова сбросила больше двадцати пяти килограмм лишнего веса и не останавливается на достигнутом. Ведущая не раз рассказывала, что кроме правильного питания и изнурительных тренировок человеку нужно научиться любить себя. Она следует этому правилу, научилась воспринимать себя в любом виде, и это очень помогло ей в борьбе с лишним весом.

Недавно врач-остеопат посоветовал Чеховой заняться ЭМС-тренировками, которые помогут избавиться от болей в спине, так как большие физические нагрузки ей противопоказаны. Анфиса рассказывает, провела уже десять сеансов с тренером, который одевает её в специальный костюм с подключенными электродами и с помощью специального устройства передаёт небольшие электрические импульсы, позволяющие мышцам сокращаться без особых нагрузок.

Чехова делится с поклонниками, за пятнадцать минут тренировки тело приобретает непривычную лёгкость, и уходят болевые ощущения. Но больше всего ей нравится то, что с помощью ЭМС удалось подкачать «бразильскую попу» и избавиться от нескольких килограмм, хотя практически никаких особых усилий для этого прикладывать не нужно. При этом Чехова подчеркнула, если кто-то захочет повторить её опыт, обязательно должен обратиться к профессиональному тренеру, чтобы вместо пользы не принести ещё больше вреда организму.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:21

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