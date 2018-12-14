Екатерина Колисниченко хочет занять место Юлии Ефременковой и стать ведущей «Дома-2»





Как оказалось, Екатерина уже давно мечтает о том, чтобы снова оказаться в том месте, которое сделало ее известной личностью.На днях Колисниченко бросила настоящий «вызов» своей коллеге Юлии Ефременковой, которая на сегодняшний день занимает пост ведущей «Дома-2». Бывшая участница телестройки заявила, что хочет занять место Юлии, так как считает, что той не хватает чувства юмора и напрочь отсутствует достаточный словарный запас.Также Екатерина добавила, что своим внешним видом Юлия отталкивает многих телезрителей, а тембр голоса и вовсе «раздражает». По мнению Колисниченко, ведущими реалити-шоу «Дом-2» должны становиться по-настоящему интересные личности.Экс-участница проекта поспешила указать на то, что у нее есть все те качества, которые должны быть у ведущих, и поэтому на сегодняшний день она пытается всеми силами доказать всем, что именно она достойна занять место Ефременковой.Выяснилось, что Колисниченко всегда мечтала вновь переступить порог реалити, так как это место очень любит. На данный момент Екатерине безумно хочется вернуться на «Дом-2» только не в качестве его участницы, а в качестве ведущей шоу. По словам звезды телепроекта, она считает себя очень работоспособным человеком, поэтому убеждена, что быть ведущей у нее получится не хуже Бородиной и Бузовой.