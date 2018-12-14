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"Перестанем быть людьми": Учёные назвали цену бессмертия

Учёные назвали цену бессмертия человека, которое можно достигнуть, полностью заменив органическое тело. Во время попыток остановить старение не исключены генетические сбои.

"Перестанем быть людьми": Учёные назвали цену бессмертия

Как пишет The Express, основным способом прийти к бессмертию является технология биовзломов с заменой непригодных частей тела на синтетические. Джеймс Хортон, будучи сотрудником Университета Бата и специалистом по биохакингу, рассказал о высокой цене вечной жизни. Эксперт считает, что в конечном итоге человечество преуспеет в достижении бессмертия, однако откажется для этого от своей привычной физической формы.

Поможет учёным и искусственный интеллект, в который активно вкладываются такие популяризаторы науки, как инженер Илон Маск и исследователь Дмитрий Ицков. В будущем человеческое тело может состоять из триллионов синтетических соединений, считает Хортон.

Нынешние исследования дают основания полагать, что остановка старения чревата генетическими сбоями. Поскольку люди попросту перестанут быть собой, такой подарок, как вечная жизнь, окажется для них настоящим обманом.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:01

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