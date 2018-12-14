Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова показала своего мужчину





Публикации в микроблоге показывают, что девушка сегодня ни в чём себе не отказывает: она меняет машины, покупает квартиры и дома, делает там очень дорогие ремонты.У подписчиков резонный вопрос, а кто же спонсор всего этого великолепия?Сама Феофилактова ещё никогда не показывала своего мужчину, однако есть информация, что это бизнесмен, любящий пожарить шашлычки на природе, а также любящий водить авто, но отдыхающий редко.Ходят слухи, что новый избранник Евгении родом из Армении.Но девушка только изредка выкладывает фотографии, где как бы показывает, что молодой человек у неё существует. Вот и накануне все увидели возлюбленного Феофилактовой так, что лица не было заметно.Больше не известно о нём ничего.