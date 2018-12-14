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Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова показала своего мужчину

Бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2" Евгения Феофилактова часто интригует сообщениями у себя в Instagram о своём новом возлюбленном.

Публикации в микроблоге показывают, что девушка сегодня ни в чём себе не отказывает: она меняет машины, покупает квартиры и дома, делает там очень дорогие ремонты.

Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова показала своего мужчину

У подписчиков резонный вопрос, а кто же спонсор всего этого великолепия?

Сама Феофилактова ещё никогда не показывала своего мужчину, однако есть информация, что это бизнесмен, любящий пожарить шашлычки на природе, а также любящий водить авто, но отдыхающий редко.

Ходят слухи, что новый избранник Евгении родом из Армении.

Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова показала своего мужчину

Но девушка только изредка выкладывает фотографии, где как бы показывает, что молодой человек у неё существует. Вот и накануне все увидели возлюбленного Феофилактовой так, что лица не было заметно.

Больше не известно о нём ничего.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:39

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