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Алексей Воробьев в Instagram признался, что удивляется, как сложилась его жизнь

На своей страничке в Instagram популярный российский певец и актер Алексей Воробьев признался поклонникам, что удивляется, как сложилась его жизнь. Артист рассказал фанатам свои мысли и мечты.

Алексей Воробьев в Instagram признался, что удивляется, как сложилась его жизнь

Исполнитель Алексей Воробьев опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором рассказал, что смотрит на то, что с ним сейчас происходит, и понимает, что каждое принятое им решение на протяжении жизни вело его именно к этому. Происходящие сейчас события в жизни певца искренне его удивляет.

Подпись под фотографией Алексея гласит: «Чудеса случаются с теми, кто в них верит».

В своем призыве поклонников больше мечтать, так как мечты имеют свойство исполняются, Воробьев получил полную поддержку подписчиков. Хотя некоторые поклонники добавили, что для достижения мечты необходимо иметь сильный характер.

Алексей Воробьев в Instagram признался, что удивляется, как сложилась его жизнь

В комментария к посту фанаты артиста, сравнили его с маленьким ребенком, который не устает верить в несбыточную мечту, которая невероятным способом все же сбывается.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:51

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