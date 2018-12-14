Алексей Воробьев в Instagram признался, что удивляется, как сложилась его жизнь





Исполнитель Алексей Воробьев опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором рассказал, что смотрит на то, что с ним сейчас происходит, и понимает, что каждое принятое им решение на протяжении жизни вело его именно к этому. Происходящие сейчас события в жизни певца искренне его удивляет.Подпись под фотографией Алексея гласит: «Чудеса случаются с теми, кто в них верит».В своем призыве поклонников больше мечтать, так как мечты имеют свойство исполняются, Воробьев получил полную поддержку подписчиков. Хотя некоторые поклонники добавили, что для достижения мечты необходимо иметь сильный характер.В комментария к посту фанаты артиста, сравнили его с маленьким ребенком, который не устает верить в несбыточную мечту, которая невероятным способом все же сбывается.