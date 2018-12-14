Алексей Воробьев в Instagram признался, что удивляется, как сложилась его жизнь
На своей страничке в Instagram популярный российский певец и актер Алексей Воробьев признался поклонникам, что удивляется, как сложилась его жизнь. Артист рассказал фанатам свои мысли и мечты.
Исполнитель Алексей Воробьев опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором рассказал, что смотрит на то, что с ним сейчас происходит, и понимает, что каждое принятое им решение на протяжении жизни вело его именно к этому. Происходящие сейчас события в жизни певца искренне его удивляет.
Подпись под фотографией Алексея гласит: «Чудеса случаются с теми, кто в них верит».
В своем призыве поклонников больше мечтать, так как мечты имеют свойство исполняются, Воробьев получил полную поддержку подписчиков. Хотя некоторые поклонники добавили, что для достижения мечты необходимо иметь сильный характер.
В комментария к посту фанаты артиста, сравнили его с маленьким ребенком, который не устает верить в несбыточную мечту, которая невероятным способом все же сбывается.
Исполнитель Алексей Воробьев опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором рассказал, что смотрит на то, что с ним сейчас происходит, и понимает, что каждое принятое им решение на протяжении жизни вело его именно к этому. Происходящие сейчас события в жизни певца искренне его удивляет.
Подпись под фотографией Алексея гласит: «Чудеса случаются с теми, кто в них верит».
В своем призыве поклонников больше мечтать, так как мечты имеют свойство исполняются, Воробьев получил полную поддержку подписчиков. Хотя некоторые поклонники добавили, что для достижения мечты необходимо иметь сильный характер.
В комментария к посту фанаты артиста, сравнили его с маленьким ребенком, который не устает верить в несбыточную мечту, которая невероятным способом все же сбывается.