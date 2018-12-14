Вера Брежнева снялась в нижнем белье и без макияжа для Instagram

Вера Брежнева по праву считается одной из наиболее ярких и красивых представительниц музыкальной индустрии. Звезда успевает совмещать творческую деятельность и воспитание 17-летней Сони и 9-летней Сары. Кстати, девочки пошли в звездную маму, унаследовав красоту артистки.Вера Брежнева не перестает удивлять поклонников своими привлекательными формами и стройной фигурой. Блондинка опубликовала новый пост, где она запечатлена только в нижнем белье. При этом на лице Веры Брежневой нет ни капли косметики. Звезда написала под фото, что большой ценностью и сложностью является умение быть собой.Фолловеры остались довольны публикацией 36-летней исполнительницы: "Вера, вы всегда великолепны", "Боже, явно вы не с нашей планеты", "Вера, вы просто прекрасны", "Такая красивая", "Шикарная фотка", "Вера, какие слова и какая вы невероятно красивая!".