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Вера Брежнева снялась в нижнем белье и без макияжа для Instagram

Украинская певица Вера Брежнева недавно снялась в нижнем белье и без макияжа для микроблога в Instagram. Фанаты считают, что звезда находится в прекрасной физической форме, что позволяет ей выглядеть моложе своего возраста.

Вера Брежнева снялась в нижнем белье и без макияжа для Instagram
Вера Брежнева по праву считается одной из наиболее ярких и красивых представительниц музыкальной индустрии. Звезда успевает совмещать творческую деятельность и воспитание 17-летней Сони и 9-летней Сары. Кстати, девочки пошли в звездную маму, унаследовав красоту артистки.

Вера Брежнева не перестает удивлять поклонников своими привлекательными формами и стройной фигурой. Блондинка опубликовала новый пост, где она запечатлена только в нижнем белье. При этом на лице Веры Брежневой нет ни капли косметики. Звезда написала под фото, что большой ценностью и сложностью является умение быть собой.

Фолловеры остались довольны публикацией 36-летней исполнительницы: "Вера, вы всегда великолепны", "Боже, явно вы не с нашей планеты", "Вера, вы просто прекрасны", "Такая красивая", "Шикарная фотка", "Вера, какие слова и какая вы невероятно красивая!".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:25

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