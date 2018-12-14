АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Звезда «Дома-2» Александра Шева пообещала забрать в Москву всю свою семью

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Шевченко (Шева) заявила, что живет в столице только ради своей единственной наследницы.

Александра не единожды признавалась поклонникам, что после того, как она покинула скандально-известную телестройку, она решила не возвращаться в свой родной город Омск, поэтому осталась жить в Москве. Шева подчеркнула, что «Дом-2» сделал ее известной, поэтому на сегодняшний день ей удается зарабатывать неплохие деньги на рекламных постах в социальных сетях.

Звезда «Дома-2» Александра Шева пообещала забрать в Москву всю свою семью

Впрочем, телезрителей проекта, которые по-прежнему следят за жизнью Саши, очень возмущает, что брюнетка после того, как ушла с шоу, так и не навестила свою маленькую дочурку. Известно, что воспитанием девочки занимаются родители Шевы.

Только на днях Александра соизволила проведать малышку. По словам Шевы, в Омске ее встречало все семейство, а дочка даже начала плакать, когда увидела маму. Оказывается, что экс-участница «Дома-2» не видела наследницу больше полгода.

Звезда «Дома-2» Александра Шева пообещала забрать в Москву всю свою семью

Считанные часы назад телезнаменитость выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что не планирует возвращаться в Омск ни при каких условиях. По мнению Саши, только в столице она сможет обеспечить своей дочери достойную жизнь.

Выяснилось, что со временем Шева даже хочет забрать всю свою семью в Москву, однако пока девушке приходится усердно работать для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки открыла собственное шоу на YouTube
"Перестанем быть людьми": Учёные назвали цену
Алексей Воробьев в Instagram признался, что
Екатерина Колисниченко хочет занять место Юлии
Кейт Хадсон восстанавливается после третьей
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова показала
Звезда «Дома-2» Александра Шева пообещала забрать
Вера Брежнева снялась в нижнем белье и без
«Он мужик?»: Владимир Соловьев высказался о Ольге
Марина Африкантова больше не может скрывать
Reuters: Обстоятельства смерти двух техников на
Продажи смартфона Xiaomi Mi Flex с гибким экраном
Муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на
Ольга Кабо вжилась в роль деспотичной свекрови
Аллу Пугачёву и Максима Галкина разлучит только
Бывший муж звезды «Дома-2» Екатерины Колисниченко
Эксперты по взлому назвали 25 худших популярных
В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон
Ученые предсказали нехватку питьевой воды из-за
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в
Назвали новую опасность от секс-роботов будущего
Ученым удалось разгадать тайну "горячих нептунов"
Противогельминтные препараты помогут замедлить
Общественник заступился за Аллу Пугачёву,
Ученые вычислили параметры пространства для
Звезда "Дома-2" Арсен Одзелашвили не признаёт
Светлану Ходченкову в черном бикини сравнили с
Ольга Бузова вместе со зрителями "Ледового
Странные белые линии огибают планету Земля
Стоматологи рассказали, какая привычка разрушает
Просмотреть все новости