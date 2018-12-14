Звезда «Дома-2» Александра Шева пообещала забрать в Москву всю свою семью





Александра не единожды признавалась поклонникам, что после того, как она покинула скандально-известную телестройку, она решила не возвращаться в свой родной город Омск, поэтому осталась жить в Москве. Шева подчеркнула, что «Дом-2» сделал ее известной, поэтому на сегодняшний день ей удается зарабатывать неплохие деньги на рекламных постах в социальных сетях.Впрочем, телезрителей проекта, которые по-прежнему следят за жизнью Саши, очень возмущает, что брюнетка после того, как ушла с шоу, так и не навестила свою маленькую дочурку. Известно, что воспитанием девочки занимаются родители Шевы.Только на днях Александра соизволила проведать малышку. По словам Шевы, в Омске ее встречало все семейство, а дочка даже начала плакать, когда увидела маму. Оказывается, что экс-участница «Дома-2» не видела наследницу больше полгода.Считанные часы назад телезнаменитость выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что не планирует возвращаться в Омск ни при каких условиях. По мнению Саши, только в столице она сможет обеспечить своей дочери достойную жизнь.Выяснилось, что со временем Шева даже хочет забрать всю свою семью в Москву, однако пока девушке приходится усердно работать для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь.