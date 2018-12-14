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Кейт Хадсон восстанавливается после третьей беременности танцами на пилоне

Американская актриса и кинорежиссёр Кейт Хадсон, в начале октября этого года родившая третьего ребёнка, восстанавливает утраченные во время беременности формы довольно необычным способом – танцами на пилоне. При этом звезда абсолютно не стесняется показывать лишние килограммы и сантиметры, считая это нормальным явлением для женщины в послеродовой период.

Кейт Хадсон восстанавливается после третьей беременности танцами на пилоне

В начале октября этого года голливудская звезда Кейт Хадсон стала многодетной мамой - теперь она воспитывает троих детей. У актрисы есть 14-летний сын Райдер Расселл от брака с рок-музыкантом Крисом Робинсоном, 7-летний сын Бингем Хоун от фронтмена группы «Muse» Мэттью Беллами и двухмесячная малышка Ронни Роуз от основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавы.

После третьих родов актриса немного потеряла свою подтянутую форму и теперь с помощью йоги и стрип-пластики восстанавливает утраченное. Но и сейчас Кейт Хадсон делится с поклонниками в соцсети фотографиями в лосинах и коротком топе, выставляя на показ временные недостатки фигуры и ничуть этого не стесняясь. Она говорит, иметь несовершенные формы свойственно для женщин после родов, с помощью занятий йогой, здорового питания и танцев на пилоне она накачает мышцы, сбросит лишние килограммы и снова предстанет перед поклонниками в прекрасном виде.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:41

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