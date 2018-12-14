Кейт Хадсон восстанавливается после третьей беременности танцами на пилоне

В начале октября этого года голливудская звезда Кейт Хадсон стала многодетной мамой - теперь она воспитывает троих детей. У актрисы есть 14-летний сын Райдер Расселл от брака с рок-музыкантом Крисом Робинсоном, 7-летний сын Бингем Хоун от фронтмена группы «Muse» Мэттью Беллами и двухмесячная малышка Ронни Роуз от основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавы.После третьих родов актриса немного потеряла свою подтянутую форму и теперь с помощью йоги и стрип-пластики восстанавливает утраченное. Но и сейчас Кейт Хадсон делится с поклонниками в соцсети фотографиями в лосинах и коротком топе, выставляя на показ временные недостатки фигуры и ничуть этого не стесняясь. Она говорит, иметь несовершенные формы свойственно для женщин после родов, с помощью занятий йогой, здорового питания и танцев на пилоне она накачает мышцы, сбросит лишние килограммы и снова предстанет перед поклонниками в прекрасном виде.