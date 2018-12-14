«Он мужик?»: Владимир Соловьев высказался о Ольге Бузовой и ее творчестве

Известный публицист раскритиковал шоу «Замуж за Бузову» и обвинил телеведущую «Дом-2» и ее команду в безграмотности.Также Соловьев усомнился в половой принадлежности Ольги, предположив, что «Бузова – он мужик», а все ее творчество назвал уровнем деградации. Когда Соловьеву указали на востребованность Ольги Бузовой, собирающей залы, он рассказал анекдот о Боге и Дьяволе, один из которых ведет в гору, а другой – с горы.Кое-кто из подписчиков согласился с ним, но большинство скептически отнеслись к мнению Соловьева. Пользователи предположили, что «».Также в комментариях выдвигались предположения, что за счет звезды телестройки Соловьев решил напомнить о себе, так как «» и «».