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«Он мужик?»: Владимир Соловьев высказался о Ольге Бузовой и ее творчестве

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в Instagram отрывок своего интервью, в котором в пух и прах разносит Ольгу Бузову и ее творчество.

Известный публицист раскритиковал шоу «Замуж за Бузову» и обвинил телеведущую «Дом-2» и ее команду в безграмотности.

«Он мужик?»: Владимир Соловьев высказался о Ольге Бузовой и ее творчестве

Также Соловьев усомнился в половой принадлежности Ольги, предположив, что «Бузова – он мужик», а все ее творчество назвал уровнем деградации. Когда Соловьеву указали на востребованность Ольги Бузовой, собирающей залы, он рассказал анекдот о Боге и Дьяволе, один из которых ведет в гору, а другой – с горы.

Кое-кто из подписчиков согласился с ним, но большинство скептически отнеслись к мнению Соловьева. Пользователи предположили, что «Бузова теперь его по стенке размажет… незаметно так по-женски».

Также в комментариях выдвигались предположения, что за счет звезды телестройки Соловьев решил напомнить о себе, так как «интерес к нему уже потерян» и «приходится хоть на Бузовой выползать».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:21

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