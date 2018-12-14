Продажи смартфона Xiaomi Mi Flex с гибким экраном начнутся в 2019 году





Все чаще производители смартфонов стали обращать внимание на гибкие дисплеи, в число таких компаний теперь вошла фирма Xiaomi. По словам представителей компании, в сложенном виде владельцу устройства будет доступен экран небольшого размера, на нем пользователь сможет найти всю самую полезную информацию.Размер диагонали QHD дисплея составит 6,2 дюймов. О технических характеристиках устройства пока ничего не известно, но эксперты утверждают, что смартфон будет оборудован чипсетом новейшего поколения Qualcomm Snapdragon 855. Кроме того, гаджет получит 10 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ собственной памяти и тройную камеру с 20-мегаписксельной основной матрицей.