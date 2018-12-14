Муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на вручении ей Ордена Британской империи





Кира Найтли теперь офицер Ордена Британской империи благодаря театральной и благотворительной деятельности. Награду знаменитости вручил принц Уэльский Чарльз.Однако эта торжественная церемония не обошлась без скандала. Известно, что во дворце присутствовали родители героини "Пиратов Карибского моря", а также её возлюбленный - рок-музыкант. Они пришли поддержать киноактрису. Но Джеймс Райтон оконфузился на вручении, появившись без галстука. Этим он грубо нарушил правила этикета. Сама Кира Найтли правил королевского дресс-кода не нарушила и вышла в золотистом костюме с зауженной юбкой от Chanel и твидовой шляпе.Знаменитость призналась, что испугалась, обнаружив в почте конверт с гербом правительства. Теперь она может требовать у близких дома отдавать ей честь, шутит Кира Найтли.