АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на вручении ей Ордена Британской империи

Кира Найтли получила почетную награду - Орден Британской империи. Но муж всемирно известной актрисы Джеймс Райтон появился в неудачном наряде на церемонии вручения, сообщают источники в Букингемском дворце.

Муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на вручении ей Ордена Британской империи

Кира Найтли теперь офицер Ордена Британской империи благодаря театральной и благотворительной деятельности. Награду знаменитости вручил принц Уэльский Чарльз.

Однако эта торжественная церемония не обошлась без скандала. Известно, что во дворце присутствовали родители героини "Пиратов Карибского моря", а также её возлюбленный - рок-музыкант. Они пришли поддержать киноактрису. Но Джеймс Райтон оконфузился на вручении, появившись без галстука. Этим он грубо нарушил правила этикета. Сама Кира Найтли правил королевского дресс-кода не нарушила и вышла в золотистом костюме с зауженной юбкой от Chanel и твидовой шляпе.

Муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на вручении ей Ордена Британской империи
Знаменитость призналась, что испугалась, обнаружив в почте конверт с гербом правительства. Теперь она может требовать у близких дома отдавать ей честь, шутит Кира Найтли.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина показала, сколько косметики
Тина Канделаки открыла собственное шоу на YouTube
"Перестанем быть людьми": Учёные назвали цену
Алексей Воробьев в Instagram признался, что
Екатерина Колисниченко хочет занять место Юлии
Кейт Хадсон восстанавливается после третьей
Звезда "Дома-2" Евгения Феофилактова показала
Звезда «Дома-2» Александра Шева пообещала забрать
Вера Брежнева снялась в нижнем белье и без
«Он мужик?»: Владимир Соловьев высказался о Ольге
Марина Африкантова больше не может скрывать
Reuters: Обстоятельства смерти двух техников на
Продажи смартфона Xiaomi Mi Flex с гибким экраном
Муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на
Ольга Кабо вжилась в роль деспотичной свекрови
Аллу Пугачёву и Максима Галкина разлучит только
Бывший муж звезды «Дома-2» Екатерины Колисниченко
Эксперты по взлому назвали 25 худших популярных
В США умерла джазовая певица Нэнси Уилсон
Ученые предсказали нехватку питьевой воды из-за
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в
Назвали новую опасность от секс-роботов будущего
Ученым удалось разгадать тайну "горячих нептунов"
Противогельминтные препараты помогут замедлить
Общественник заступился за Аллу Пугачёву,
Ученые вычислили параметры пространства для
Звезда "Дома-2" Арсен Одзелашвили не признаёт
Светлану Ходченкову в черном бикини сравнили с
Ольга Бузова вместе со зрителями "Ледового
Странные белые линии огибают планету Земля
Просмотреть все новости