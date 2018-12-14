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Ученые предсказали нехватку питьевой воды из-за глобального потепления

Австралийские ученые пришли к выводу, что в будущем глобальное потепление приведет к масштабной засухе, сопровождаемой нехваткой пресной воды. Специалисты Университета Нового Южного Уэльса обнаружили, что уровень воды в крупных реках из года в год становится ниже.

Ученые предсказали нехватку питьевой воды из-за глобального потепления

Анализ данных, полученных с 43 000 метеорологических станций и 5300 точек наблюдения за речным стоком в 160 странах мира, позволил установить, что всему виной — экстремальное количество осадков. Постепенное изменение климата приводит к тому, что с каждым годом осадков выпадает все больше, но из-за этого явления почвы начинают быстро высыхать.

Дело в том, что переизбыток влаги в почве приводит к оттоку лишней жидкости в реки. В свою очередь, это вызывает наводнение в населенных пунктах, которое препятствует пополнению резервуаров пресной водой. После избавления от избытка влаги и под воздействием высокой температуры сухой грунт опять же начинает впитывать больше дождевой воды, что приводит к уменьшению речного стока. Подобное явление создает не иллюзорную угрозу нарушения водоснабжения крупных городов и других населенных пунктов.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:26

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