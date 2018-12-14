Ученые предсказали нехватку питьевой воды из-за глобального потепления





Анализ данных, полученных с 43 000 метеорологических станций и 5300 точек наблюдения за речным стоком в 160 странах мира, позволил установить, что всему виной — экстремальное количество осадков. Постепенное изменение климата приводит к тому, что с каждым годом осадков выпадает все больше, но из-за этого явления почвы начинают быстро высыхать.Дело в том, что переизбыток влаги в почве приводит к оттоку лишней жидкости в реки. В свою очередь, это вызывает наводнение в населенных пунктах, которое препятствует пополнению резервуаров пресной водой. После избавления от избытка влаги и под воздействием высокой температуры сухой грунт опять же начинает впитывать больше дождевой воды, что приводит к уменьшению речного стока. Подобное явление создает не иллюзорную угрозу нарушения водоснабжения крупных городов и других населенных пунктов.