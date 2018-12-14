АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Назвали новую опасность от секс-роботов будущего

Американский эксперт в сфере кибербезопасности Тим Маккей предупредил об опасности для людей, использующих высокотехнологичные секс-игрушки будущего, в частности, секс-роботов. Он считает, хакеры смогут с лёгкостью получать удалённый доступ к «игрушкам», считывать данные камер и микрофонов, что позволит в дальнейшем использовать полученный компромат для шантажа.

Назвали новую опасность от секс-роботов будущего

Тим Маккей говорит, секс-роботы будут собирать разнообразные данные о своих пользователях с целью улучшения качества предоставляемой услуги, и этим смогут воспользоваться киберпреступники. Пользователь ожидает от «умной» секс-игрушки полной безопасности, но эксперт утверждает, что разработки в этой сфере не успевают за разработками самих устройств.

Эксперт советует пользователей секс-роботов и самих не забывать следить за безопасностью, часто менять пароли доступа, тем самым усложнив работу хакерам. Сразу после приобретения робота, он рекомендует сменить предложенный производителем пароль, и уменьшить риск постороннего вмешательства в собранные умным гаджетом данные.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предсказали нехватку питьевой воды из-за
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в
Назвали новую опасность от секс-роботов будущего
Ученым удалось разгадать тайну "горячих нептунов"
Противогельминтные препараты помогут замедлить
Общественник заступился за Аллу Пугачёву,
Ученые вычислили параметры пространства для
Звезда "Дома-2" Арсен Одзелашвили не признаёт
Светлану Ходченкову в черном бикини сравнили с
Ольга Бузова вместе со зрителями "Ледового
Странные белые линии огибают планету Земля
Стоматологи рассказали, какая привычка разрушает
Зонд «Паркер» прислал завораживающий снимок Солнца
Ученые: В Новогодние праздники у людей возрастает
Разведенный Евгений Петросян отправился покорять
В консольной версии игры Final Fantasy XV
Поклонникам «Игры престолов» пообещали проблемы с
В Египте обнаружили кладбище глубиной 5 метров с
Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина
Анастасия Волочкова показала фрагмент нового клипа
Российские звезды, уехавшие "за бугор"
Пожилая американка выиграла джекпот благодаря
В Интернете появились отрицательные отзывы о
Аврил Лавин анонсировала альбом и выпустила клип
Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с
Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым
Гоночная аркада The Crew 2 временно доступна для
Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга
После концерта Ольгу Бузову поздравляли
Актриса Елена Корикова заблокировала Оксану Ряску
Просмотреть все новости