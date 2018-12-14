Назвали новую опасность от секс-роботов будущего





Тим Маккей говорит, секс-роботы будут собирать разнообразные данные о своих пользователях с целью улучшения качества предоставляемой услуги, и этим смогут воспользоваться киберпреступники. Пользователь ожидает от «умной» секс-игрушки полной безопасности, но эксперт утверждает, что разработки в этой сфере не успевают за разработками самих устройств.Эксперт советует пользователей секс-роботов и самих не забывать следить за безопасностью, часто менять пароли доступа, тем самым усложнив работу хакерам. Сразу после приобретения робота, он рекомендует сменить предложенный производителем пароль, и уменьшить риск постороннего вмешательства в собранные умным гаджетом данные.