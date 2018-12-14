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Ученым удалось разгадать тайну "горячих нептунов"

Ученые из Женевского университета утверждают, что им удалось раскрыть тайну "горячих нептунов". Они поделились с журналистами результатами своих исследований.

Ученым удалось разгадать тайну "горячих нептунов"

Ученые длительный период задумывались над тем, почему в космосе намного меньше "горячих нептунов", чем должно быть. Как удалось выяснить во время исследований, астрономический объект, который расположен в достаточной близости к своей звезде, быстро теряет свою атмосферу, это приводит их к эволюционированию в другой тип планеты. Последние наблюдения подтверждают теорию о том, что большое количество экзопланет потеряли свою газовую оболочку и превратились в сверхземли, которых намного больше во Вселенной.

Заключения представителей мира науки опираются на то, что за последнее время были обнаружены горячие планеты в близком расстоянии от Юпитера, а также подобные небесные тела размером с Землю. Однако не было обнаружено ни одного объекта размером, приближенного к Нептуну. Это приводит к двум выводам, что подобные чужеродные миры - достаточно редкое явление либо ранее их было большее, но со временем они исчезли.

Ученые изучили фотоснимки, сделанные космическим телескопом «Хаббл» NASA, обнаружили два "нептуна", которые из своей атмосферы, достаточно быстро теряют водород. Примечательно, что одна с планет теряет его намного быстрее.

Планеты находятся от звезд на расстоянии примерно 2,3 миллиона миль. Их названия - GJ 3470b и GJ 436b.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:59

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