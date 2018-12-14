Противогельминтные препараты помогут замедлить распространение ВИЧ в Африке





По словам вирусологов, на передачу ВИЧ-инфекции другому человеку влияет множество факторов. ВИЧ-положительный долгое время может жить со своим партнером и при соблюдении некоторых правил даже не заразить его. Все связано с тем, разновидность какого вируса присутствует у носителя и какие мутации есть у партнера ВИЧ-зараженного. Однако к этим факторам прибавилось наличие паразитов, а конкретнее червей-шистостом.Специалисты американского университета Эмори в Атланте изучили более 2000 носителей ВИЧ, проживающих в Замбии. У многих из них в крови были найдены антитела, указывавшие на присутствие в организме червей-шистостом. При этом результаты наблюдения показали, что носители паразитов и ВИЧ-инфекции в среднем в два раза чаще передавали вирус здоровому человеку. Сотрудница университета Кристин Уолл, отметила, что применение противогельминтных препаратов в данной ситуации может помочь в борьбе с паразитами и распространением ВИЧ-инфекции.