АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Противогельминтные препараты помогут замедлить распространение ВИЧ в Африке

Ученые пришли к выводу, что замедлить распространение эпидемии ВИЧ в Африке можно с помощью противогельминтных препаратов. Дело в том, что наличие в организме паразитических червей-шистостом почти в два раза повышает вероятность передачи ВИЧ другому человеку.

Противогельминтные препараты помогут замедлить распространение ВИЧ в Африке


По словам вирусологов, на передачу ВИЧ-инфекции другому человеку влияет множество факторов. ВИЧ-положительный долгое время может жить со своим партнером и при соблюдении некоторых правил даже не заразить его. Все связано с тем, разновидность какого вируса присутствует у носителя и какие мутации есть у партнера ВИЧ-зараженного. Однако к этим факторам прибавилось наличие паразитов, а конкретнее червей-шистостом.

Специалисты американского университета Эмори в Атланте изучили более 2000 носителей ВИЧ, проживающих в Замбии. У многих из них в крови были найдены антитела, указывавшие на присутствие в организме червей-шистостом. При этом результаты наблюдения показали, что носители паразитов и ВИЧ-инфекции в среднем в два раза чаще передавали вирус здоровому человеку. Сотрудница университета Кристин Уолл, отметила, что применение противогельминтных препаратов в данной ситуации может помочь в борьбе с паразитами и распространением ВИЧ-инфекции.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предсказали нехватку питьевой воды из-за
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в
Назвали новую опасность от секс-роботов будущего
Ученым удалось разгадать тайну "горячих нептунов"
Противогельминтные препараты помогут замедлить
Общественник заступился за Аллу Пугачёву,
Ученые вычислили параметры пространства для
Звезда "Дома-2" Арсен Одзелашвили не признаёт
Светлану Ходченкову в черном бикини сравнили с
Ольга Бузова вместе со зрителями "Ледового
Странные белые линии огибают планету Земля
Стоматологи рассказали, какая привычка разрушает
Зонд «Паркер» прислал завораживающий снимок Солнца
Ученые: В Новогодние праздники у людей возрастает
Разведенный Евгений Петросян отправился покорять
В консольной версии игры Final Fantasy XV
Поклонникам «Игры престолов» пообещали проблемы с
В Египте обнаружили кладбище глубиной 5 метров с
Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина
Анастасия Волочкова показала фрагмент нового клипа
Российские звезды, уехавшие "за бугор"
Пожилая американка выиграла джекпот благодаря
В Интернете появились отрицательные отзывы о
Аврил Лавин анонсировала альбом и выпустила клип
Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с
Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым
Гоночная аркада The Crew 2 временно доступна для
Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга
После концерта Ольгу Бузову поздравляли
Актриса Елена Корикова заблокировала Оксану Ряску
Просмотреть все новости