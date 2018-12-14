АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Общественник заступился за Аллу Пугачёву, подвергшуюся критике украинцев

Член экспертного совета при Государственной думе Вадим Манукян высказал поддержку Алле Пугачёвой в свете неоднократных критических высказываний в её адрес украинскими СМИ. Он говорит, очернять человека за внешность, поведение и его взгляды – по меньшей мере, это неэтично.

Общественник заступился за Аллу Пугачёву, подвергшуюся критике украинцев

В последнее время в украинских печатных и интернет- изданиях всё чаще звучит критика в адрес Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой. СМИ, а за ними и украинские пользователи Сети обсуждают и внешний вид певицы, и её поведение, и наряды. Награждают Аллу Борисовну огромным количеством нелестных эпитетов, несмотря на то, что буквально ещё несколько лет назад с удовольствием ходили на её концерты и освещали их в прессе.

Общественник заступился за Аллу Пугачёву, подвергшуюся критике украинцев

Вадим Манукян говорит, когда человека невозможно осудить за гражданскую позицию, начинают выискивать, к чему бы можно «придраться». Он советует украинцам остановиться и начать оценивать свои слова и поступки. Когда-то добрососедские отношения между странами возобновятся, и им будет стыдно за свои высказывания в адрес именитых людей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предсказали нехватку питьевой воды из-за
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в
Назвали новую опасность от секс-роботов будущего
Ученым удалось разгадать тайну "горячих нептунов"
Противогельминтные препараты помогут замедлить
Общественник заступился за Аллу Пугачёву,
Ученые вычислили параметры пространства для
Звезда "Дома-2" Арсен Одзелашвили не признаёт
Светлану Ходченкову в черном бикини сравнили с
Ольга Бузова вместе со зрителями "Ледового
Странные белые линии огибают планету Земля
Стоматологи рассказали, какая привычка разрушает
Зонд «Паркер» прислал завораживающий снимок Солнца
Ученые: В Новогодние праздники у людей возрастает
Разведенный Евгений Петросян отправился покорять
В консольной версии игры Final Fantasy XV
Поклонникам «Игры престолов» пообещали проблемы с
В Египте обнаружили кладбище глубиной 5 метров с
Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина
Анастасия Волочкова показала фрагмент нового клипа
Российские звезды, уехавшие "за бугор"
Пожилая американка выиграла джекпот благодаря
В Интернете появились отрицательные отзывы о
Аврил Лавин анонсировала альбом и выпустила клип
Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с
Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым
Гоночная аркада The Crew 2 временно доступна для
Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга
После концерта Ольгу Бузову поздравляли
Актриса Елена Корикова заблокировала Оксану Ряску
Просмотреть все новости