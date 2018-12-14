Общественник заступился за Аллу Пугачёву, подвергшуюся критике украинцев





В последнее время в украинских печатных и интернет- изданиях всё чаще звучит критика в адрес Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой. СМИ, а за ними и украинские пользователи Сети обсуждают и внешний вид певицы, и её поведение, и наряды. Награждают Аллу Борисовну огромным количеством нелестных эпитетов, несмотря на то, что буквально ещё несколько лет назад с удовольствием ходили на её концерты и освещали их в прессе.Вадим Манукян говорит, когда человека невозможно осудить за гражданскую позицию, начинают выискивать, к чему бы можно «придраться». Он советует украинцам остановиться и начать оценивать свои слова и поступки. Когда-то добрососедские отношения между странами возобновятся, и им будет стыдно за свои высказывания в адрес именитых людей.