Ольга Бузова вместе со зрителями "Ледового дворца" поздравила бабушку с 80-летием

Накануне бабушка ведущей "Дома-2" отмечала свой 80-й день рождения. Несмотря на то, что семья дружно отметила это событие в одном из кафе, девушка решила поздравить свою любимую бабулю по-особенному.Конечно же, семья Бузовой пришла поддержать певицу: на шоу пришла мама, сестра Аня и бабушка Алла Тимофеевна. В один момент Ольга заговорила о том, что завтра её любимая бабушка будет отмечать юбилей. Весь огромный зал вместе с Ольгой Бузовой стал кричать в один голос поздравительные слова в адрес Аллы Тимофеевны.Немного позже, после концерта бабушка призналась своей знаменитой внучке в том, что она была шокирована и безгранично рада. Она назвала этот момент одним из самых лучших в её жизни.В своём поздравлении со сцены ведущая "Дома-2" поделилась со зрителями, что её бабушка является для неё примером красоты, женственности и невероятной силы.