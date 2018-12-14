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Ольга Бузова вместе со зрителями "Ледового дворца" поздравила бабушку с 80-летием

Ольга Бузова совсем недавно прибыла в свой родной город Санкт-Петербург, туда она приехала со своим концертом, который с успехом прошёл в "Ледовом дворце".

Накануне бабушка ведущей "Дома-2" отмечала свой 80-й день рождения. Несмотря на то, что семья дружно отметила это событие в одном из кафе, девушка решила поздравить свою любимую бабулю по-особенному.

Ольга Бузова вместе со зрителями "Ледового дворца" поздравила бабушку с 80-летием

Конечно же, семья Бузовой пришла поддержать певицу: на шоу пришла мама, сестра Аня и бабушка Алла Тимофеевна. В один момент Ольга заговорила о том, что завтра её любимая бабушка будет отмечать юбилей. Весь огромный зал вместе с Ольгой Бузовой стал кричать в один голос поздравительные слова в адрес Аллы Тимофеевны.

Немного позже, после концерта бабушка призналась своей знаменитой внучке в том, что она была шокирована и безгранично рада. Она назвала этот момент одним из самых лучших в её жизни.

В своём поздравлении со сцены ведущая "Дома-2" поделилась со зрителями, что её бабушка является для неё примером красоты, женственности и невероятной силы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:56

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