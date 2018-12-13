В Интернете появились отрицательные отзывы о концерте Ольги Бузовой в Питере
Накануне знаменитая ведущая телепроекта "Дом-2" и уже известная певица Ольга Бузова давала концерт в своем родном Санкт-Петербурге.
После этого девушка радостно рассказывала, что она все-таки смогла собрать целый Ледовый дворец у себя на малой Родине.
Однако в сети появляются отзывы, которые рассказывают о совсем другом результате.
Многие сходившие на шоу написали, что им жалко потраченных денег на билеты. Также люди пишут, что над Ольгой откровенно смеялись, ибо знаменитость перед выступлением объявила о каких-то мифических «дополнительных билетах» по тысяче рублей.
Позже выяснилось, что Бузова хотела продать некупленные билеты хотя бы по 1000 рублей, однако и их почти не покупали. В итоге девушка воспользовалась проверенным способом и раздала билеты бесплатно.
Также много нареканий вызывает и само творчество "поющей ведущей". Люди пишут, что все песни исполнены под фонограмму, а выступление Оли кое-как вытягивают лишь танцоры.
После этого девушка радостно рассказывала, что она все-таки смогла собрать целый Ледовый дворец у себя на малой Родине.
Однако в сети появляются отзывы, которые рассказывают о совсем другом результате.
Многие сходившие на шоу написали, что им жалко потраченных денег на билеты. Также люди пишут, что над Ольгой откровенно смеялись, ибо знаменитость перед выступлением объявила о каких-то мифических «дополнительных билетах» по тысяче рублей.
Позже выяснилось, что Бузова хотела продать некупленные билеты хотя бы по 1000 рублей, однако и их почти не покупали. В итоге девушка воспользовалась проверенным способом и раздала билеты бесплатно.
Также много нареканий вызывает и само творчество "поющей ведущей". Люди пишут, что все песни исполнены под фонограмму, а выступление Оли кое-как вытягивают лишь танцоры.