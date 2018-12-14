Ученые вычислили параметры пространства для поиска пришельцев
Американские ученые придумали способ вычисления доступного для поиска пришельцев пространства в космосе. Данные об их расчетах доступны на сайте астрономического общества.
Астрономы во главе с Джейсоном Райтом изобрели формулу, с помощью которого можно определить площадь изучаемого пространства для поиска внеземной жизни в космосе. Сотрудники Университета штата Пенсильвании считают, что каждый год растёт чисто открываемых учеными планет. На некоторых из них вполне вероятно может существовать жизнь. Американские ученые полагают, что с каждым новым открытием очередной экзопланеты, возрастают шансы на обнаружение внеземной жизни.
Однако большинство представителей ученого мира считают, что будь инопланетяне реальны, их уже давно обнаружили бы.
Астрономы во главе с Джейсоном Райтом изобрели формулу, с помощью которого можно определить площадь изучаемого пространства для поиска внеземной жизни в космосе. Сотрудники Университета штата Пенсильвании считают, что каждый год растёт чисто открываемых учеными планет. На некоторых из них вполне вероятно может существовать жизнь. Американские ученые полагают, что с каждым новым открытием очередной экзопланеты, возрастают шансы на обнаружение внеземной жизни.
Однако большинство представителей ученого мира считают, что будь инопланетяне реальны, их уже давно обнаружили бы.
Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 08:20