Актриса Елена Корикова заблокировала Оксану Ряску в Instagram

«Видимо, она до сих пор не может меня терпеть. Это и есть женская месть», - делится Оксана.





Напомним, что около года назад стало известно о том, что актриса постоянно обращалась к избраннику Оксаны, состоятельному бизнесмену из Санкт-Петербурга, за финансовой помощью. Ряске такое положение дел не нравилось, и она открыто говорила об этом своему мужчине, а после и вовсе ушла от него, рассказав обо всем прессе.Некоторое время женщины обменивались колкими высказываниями друг о друге, но позже конфликт утих.Сейчас у этой истории появился новый виток. Оказывается, на днях звезда телестройки зашла на страницу своей соперницы в социальной сети Instagram и даже поставила «лайк» ее фотографии, а на утро обнаружила, что она ее заблокировала.Напомним, что у 50-летней Елены есть сын по имени Арсений, отцом которого является оператор Макс Осадчий. После развода с ним женщина долго ни с кем не встречалась, но позже все-таки закрутила роман с теннисистом Маратом Сафиным, который продлился недолго. В 2008 году в Сети появилась информация, что Корикова выходит замуж за бизнесмена, но она так и не подтвердилась. На данный момент точно не известно, состоит ли актриса в отношениях.