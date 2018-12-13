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После концерта Ольгу Бузову поздравляли дети-фанаты

Ольга Бузова была приятно удивлена поступком детей-фанатов.

Накануне состоялся один из долгожданных концертов певицы в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге.

После концерта Ольгу Бузову поздравляли дети-фанаты

Сама Ольга похвасталась, что билеты на её шоу были все проданы, и ей удалось собрать полный аншлаг.

Конечно нашлись и те, кто увидел в её словах второй смысл. Хейтеры знаменитой ведущей "Дома-2" сказали, что это своего рода маркетинговый ход. Ведь теперь Ольга Бузова будет себя всячески подстраховывать после одного своего провального концерта, который так и не состоялся.

А после того, как певица опубликовала видео в своём stories, на котором сыновья Марии Погребняк поздравляли Ольгу Бузову со состоявшимся концертом и благодарили за сладкие призы, волна обсуждений приняла совсем иные масштабы. Хейтеры утверждали, что ведущая "Дома-2" покупает сладкими подарками любовь детей-фанатов.

После концерта Ольгу Бузову поздравляли дети-фанаты

Но на видео видно, что дети счастливы, а один из сыновей жены известного футболиста заявил, что ему очень нравится песня "Мало половин".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:10

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