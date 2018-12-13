После концерта Ольгу Бузову поздравляли дети-фанаты





Накануне состоялся один из долгожданных концертов певицы в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге.Сама Ольга похвасталась, что билеты на её шоу были все проданы, и ей удалось собрать полный аншлаг.Конечно нашлись и те, кто увидел в её словах второй смысл. Хейтеры знаменитой ведущей "Дома-2" сказали, что это своего рода маркетинговый ход. Ведь теперь Ольга Бузова будет себя всячески подстраховывать после одного своего провального концерта, который так и не состоялся.А после того, как певица опубликовала видео в своём stories, на котором сыновья Марии Погребняк поздравляли Ольгу Бузову со состоявшимся концертом и благодарили за сладкие призы, волна обсуждений приняла совсем иные масштабы. Хейтеры утверждали, что ведущая "Дома-2" покупает сладкими подарками любовь детей-фанатов.Но на видео видно, что дети счастливы, а один из сыновей жены известного футболиста заявил, что ему очень нравится песня "Мало половин".