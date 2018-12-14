Светлану Ходченкову в черном бикини сравнили с богиней

Ходченкова стала знаменитой 15 лет назад, когда на экраны вышел фильм «Благословите женщину». Уже спустя 1,5 года актриса сбросила более 24 килограммов, после чего ее даже перестали узнавать. Мало кто мог узнать в стройной блондинке героиню по имени Вера. С тех пор Ходченкова не набрала ни одного лишнего килограмма.Актриса не стесняется публиковать фотографии в купальнике. Как только появляется возможность, она отправляется в компании друзей к морю или же океану. На днях знаменитость поделилась снимком, сделанном на побережье.«Все. С зимой понятно. Теперь на море. К морю. В море», - подписала снимок Ходченкова.Артистка не скрывает, что придерживается диеты. Чтобы держать себя в форме, она исключила сладкое, мучное и картофель. Питается Ходченкова дробно, не менее пяти раз в сутки. Также регулярно она посещает спортивные тренировки, которые длятся по два-три часа.