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Стоматологи рассказали, какая привычка разрушает зубную эмаль

Стоматологи рассказали, какая вредная привычка разрушает зубную эмаль. По словам представителей Британского сообщества стоматологов, не стоит приступать к очистке зубов сразу после завтрака.

Стоматологи рассказали, какая привычка разрушает зубную эмаль

Согласно рекомендациям специалистов, чистить зубы необходимо днем, но никак не утром. Они пояснили, что между гигиеническим процессом и употреблением пищи должно пройти 60 минут.

По утрам многие употребляют пищу, богатую на различные кислоты. Последние делают эмаль пористой, а если чистить зубы после утренней трапезы, то покрытие эмали повреждается сильнее.

Эксперты рекомендуют чистить зубы дважды в день пастой, содержащей фтор, и щеткой, которая прекрасно снимает налет как с зубов, так и языка, десен. После тщательной очистки полости не обязательно полоскать рот чистой водой, поскольку там остаются микрочастицы с фтором, укрепляющие эмаль. Они не принесут вреда организму, так как не содержат опасных веществ, отмечают эксперты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:00

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