Стоматологи рассказали, какая привычка разрушает зубную эмаль
Стоматологи рассказали, какая вредная привычка разрушает зубную эмаль. По словам представителей Британского сообщества стоматологов, не стоит приступать к очистке зубов сразу после завтрака.
Согласно рекомендациям специалистов, чистить зубы необходимо днем, но никак не утром. Они пояснили, что между гигиеническим процессом и употреблением пищи должно пройти 60 минут.
По утрам многие употребляют пищу, богатую на различные кислоты. Последние делают эмаль пористой, а если чистить зубы после утренней трапезы, то покрытие эмали повреждается сильнее.
Эксперты рекомендуют чистить зубы дважды в день пастой, содержащей фтор, и щеткой, которая прекрасно снимает налет как с зубов, так и языка, десен. После тщательной очистки полости не обязательно полоскать рот чистой водой, поскольку там остаются микрочастицы с фтором, укрепляющие эмаль. Они не принесут вреда организму, так как не содержат опасных веществ, отмечают эксперты.
Согласно рекомендациям специалистов, чистить зубы необходимо днем, но никак не утром. Они пояснили, что между гигиеническим процессом и употреблением пищи должно пройти 60 минут.
По утрам многие употребляют пищу, богатую на различные кислоты. Последние делают эмаль пористой, а если чистить зубы после утренней трапезы, то покрытие эмали повреждается сильнее.
Эксперты рекомендуют чистить зубы дважды в день пастой, содержащей фтор, и щеткой, которая прекрасно снимает налет как с зубов, так и языка, десен. После тщательной очистки полости не обязательно полоскать рот чистой водой, поскольку там остаются микрочастицы с фтором, укрепляющие эмаль. Они не принесут вреда организму, так как не содержат опасных веществ, отмечают эксперты.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:00