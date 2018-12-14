Стоматологи рассказали, какая привычка разрушает зубную эмаль





Согласно рекомендациям специалистов, чистить зубы необходимо днем, но никак не утром. Они пояснили, что между гигиеническим процессом и употреблением пищи должно пройти 60 минут.По утрам многие употребляют пищу, богатую на различные кислоты. Последние делают эмаль пористой, а если чистить зубы после утренней трапезы, то покрытие эмали повреждается сильнее.Эксперты рекомендуют чистить зубы дважды в день пастой, содержащей фтор, и щеткой, которая прекрасно снимает налет как с зубов, так и языка, десен. После тщательной очистки полости не обязательно полоскать рот чистой водой, поскольку там остаются микрочастицы с фтором, укрепляющие эмаль. Они не принесут вреда организму, так как не содержат опасных веществ, отмечают эксперты.