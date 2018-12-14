Зонд «Паркер» прислал завораживающий снимок Солнца





В левой части фото виднеются два джета, известные в науке как корональные дыры. Вдалеке заметно яркое пятно Юпитер, в качестве черных точек выступают артефакты фоновой коррекции.Снимок был показан в рамках пресс-конференции NASA. На мероприятии ученые заявили, что надеются узнавать первыми факты, которые соберет «Паркер». Первый набор информации на Землю поступил 7 декабря.В космическом пространстве зонд находится только четыре месяца. Первые снимки он сделал в середине сентября. После их анализа ученые NASA удостоверились, что все приборы на борту работают корректно. Зонд будет работать в космосе до 2025 года. С его помощью исследователи надеются сделать множество научных открытий.