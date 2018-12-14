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Зонд «Паркер» прислал завораживающий снимок Солнца

Комический зонд «Паркер» в ходе своей миссии сделал уникальный и завораживающий снимок Солнца. Минувшие два месяца аппарат пролетал через корону Звезды в течение 12-ти дней и запечатлел светило с помощью прибора WISPR. Когда делался кадр, расстояние до небесного тела составляло около 27 миллионов километров.

Зонд «Паркер» прислал завораживающий снимок Солнца

В левой части фото виднеются два джета, известные в науке как корональные дыры. Вдалеке заметно яркое пятно Юпитер, в качестве черных точек выступают артефакты фоновой коррекции.

Снимок был показан в рамках пресс-конференции NASA. На мероприятии ученые заявили, что надеются узнавать первыми факты, которые соберет «Паркер». Первый набор информации на Землю поступил 7 декабря.

В космическом пространстве зонд находится только четыре месяца. Первые снимки он сделал в середине сентября. После их анализа ученые NASA удостоверились, что все приборы на борту работают корректно. Зонд будет работать в космосе до 2025 года. С его помощью исследователи надеются сделать множество научных открытий.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:00

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