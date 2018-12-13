Apple запустит платный новостной сервис Texture





По информации портала CNet, компания Apple приступит к модернизации сервиса Apple News, включив в него платную ежемесячную подписку на эксклюзивные материалы стоимостью в 9,99 долларов. Apple Music, вероятно, будет с ним объединен. Журналисты считают, что Apple News - это своего рода "Netflix от мира новостей".Напомним, что разговоры о премиум-подписке от Apple ходят в Сети ещё с лета 2018 года, однако сама компания никак не комментирует данную новость.