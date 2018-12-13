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Apple запустит платный новостной сервис Texture

В начале 2019 года американская компания Apple запустит новый сервис Texture. Пользователи смогут получать эксклюзивные новости по платной подписке.

Apple запустит платный новостной сервис Texture

По информации портала CNet, компания Apple приступит к модернизации сервиса Apple News, включив в него платную ежемесячную подписку на эксклюзивные материалы стоимостью в 9,99 долларов. Apple Music, вероятно, будет с ним объединен. Журналисты считают, что Apple News - это своего рода "Netflix от мира новостей".

Напомним, что разговоры о премиум-подписке от Apple ходят в Сети ещё с лета 2018 года, однако сама компания никак не комментирует данную новость.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:36

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