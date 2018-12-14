Разведенный Евгений Петросян отправился покорять Германию искрометным юмором
Разведенный артист отправился покорять Германию своим искрометным юмором. Об этом Евгений Петросян сообщил в микроблоге Instagram.
73-летний юморист не забывает делится с поклонниками последними новостями и радовать свежими фотографиями. Недавно Евгений Ваганович опубликовал на своей странице кадр, сделанный в московском аэропорту Шереметьево. На фото видно, как артист читает газету в ожидании рейса. Бывший супруг Елены Степаненко оставил под постом хештеги "досвиданияМосква", "встречайГермания", "полетел".
Фанаты пожелали кумиру счастливого пути и отметили, что после развода с Еленой Степаненко, с которой он прожил более 30 лет, Евгений Петросян просто помолодел. Юморист кардинально поменял стиль, отдав предпочтение стильным брюкам и клубным пиджакам разнообразной цветовой гаммы.
"Отличного полета и мягкой посадки!!!", "Дорога на Берлин", "Хорошей вам поездки в Германию, Евгений Ваганович, мы держим кулачки за ваше хорошее настроение, и самое главное: будьте здоровы!", "Евгений Ваганович, очень вас любим!!! Здоровья вам крепкого и продолжайте нас радовать своими монологами, шутками и концертами!!!)))", - писали любители творчества российского комика в комментариях.
Ранее стало известно, что помолодевшая после развода Елена Степаненко скрывает имя молодого партнёра
73-летний юморист не забывает делится с поклонниками последними новостями и радовать свежими фотографиями. Недавно Евгений Ваганович опубликовал на своей странице кадр, сделанный в московском аэропорту Шереметьево. На фото видно, как артист читает газету в ожидании рейса. Бывший супруг Елены Степаненко оставил под постом хештеги "досвиданияМосква", "встречайГермания", "полетел".
Фанаты пожелали кумиру счастливого пути и отметили, что после развода с Еленой Степаненко, с которой он прожил более 30 лет, Евгений Петросян просто помолодел. Юморист кардинально поменял стиль, отдав предпочтение стильным брюкам и клубным пиджакам разнообразной цветовой гаммы.
"Отличного полета и мягкой посадки!!!", "Дорога на Берлин", "Хорошей вам поездки в Германию, Евгений Ваганович, мы держим кулачки за ваше хорошее настроение, и самое главное: будьте здоровы!", "Евгений Ваганович, очень вас любим!!! Здоровья вам крепкого и продолжайте нас радовать своими монологами, шутками и концертами!!!)))", - писали любители творчества российского комика в комментариях.
Ранее стало известно, что помолодевшая после развода Елена Степаненко скрывает имя молодого партнёра