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Разведенный Евгений Петросян отправился покорять Германию искрометным юмором

Разведенный артист отправился покорять Германию своим искрометным юмором. Об этом Евгений Петросян сообщил в микроблоге Instagram.
Разведенный Евгений Петросян отправился покорять Германию искрометным юмором

73-летний юморист не забывает делится с поклонниками последними новостями и радовать свежими фотографиями. Недавно Евгений Ваганович опубликовал на своей странице кадр, сделанный в московском аэропорту Шереметьево. На фото видно, как артист читает газету в ожидании рейса. Бывший супруг Елены Степаненко оставил под постом хештеги "досвиданияМосква", "встречайГермания", "полетел".

Фанаты пожелали кумиру счастливого пути и отметили, что после развода с Еленой Степаненко, с которой он прожил более 30 лет, Евгений Петросян просто помолодел. Юморист кардинально поменял стиль, отдав предпочтение стильным брюкам и клубным пиджакам разнообразной цветовой гаммы.

"Отличного полета и мягкой посадки!!!", "Дорога на Берлин", "Хорошей вам поездки в Германию, Евгений Ваганович, мы держим кулачки за ваше хорошее настроение, и самое главное: будьте здоровы!", "Евгений Ваганович, очень вас любим!!! Здоровья вам крепкого и продолжайте нас радовать своими монологами, шутками и концертами!!!)))", - писали любители творчества российского комика в комментариях.

Ранее стало известно, что помолодевшая после развода Елена Степаненко скрывает имя молодого партнёра



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 04:00

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