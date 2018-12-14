В консольной версии игры Final Fantasy XV появилась русская озвучка
Релиз популярной ролевой RPG от Square Enix состоялся ещё в 2016 году. Однако разработчики не перестают выпускать обновления для Final Fantasy XV и теперь в игре появилась русская озвучка на консолях.
Пользователи консолей Playstaton 4 и X-Box One при наличии лицензионной игры теперь могут бесплатно загрузить обновления с русской локализацией объёмом в 12 гигабайт.
Помимо этого, онлайн-DLC для Final Fantasy XV Comrades теперь можно приобрести как отдельный проект, и для запуска клиента теперь не требуется наличие оригинальной игры.
Пользователи консолей Playstaton 4 и X-Box One при наличии лицензионной игры теперь могут бесплатно загрузить обновления с русской локализацией объёмом в 12 гигабайт.
Помимо этого, онлайн-DLC для Final Fantasy XV Comrades теперь можно приобрести как отдельный проект, и для запуска клиента теперь не требуется наличие оригинальной игры.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 03:00