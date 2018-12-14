В консольной версии игры Final Fantasy XV появилась русская озвучка





Пользователи консолей Playstaton 4 и X-Box One при наличии лицензионной игры теперь могут бесплатно загрузить обновления с русской локализацией объёмом в 12 гигабайт.Помимо этого, онлайн-DLC для Final Fantasy XV Comrades теперь можно приобрести как отдельный проект, и для запуска клиента теперь не требуется наличие оригинальной игры.