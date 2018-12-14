Поклонникам «Игры престолов» пообещали проблемы с психикой после финала шоу





«Вы будете нуждаться в терапии. Когда весь мир увидит концовку шоу, им понадобятся сеансы психотерапии», - заявила актриса в одном из интервью.По словам Кристи, всех беспокоит тот факт, что это финальный сезон «Игры престолов», тем самым он становится еще более ожидаемым. На вопрос журналистов, кто в итоге погибнет, артистка не ответила, дабы избежать спойлеров.Восьмой сезон киносаге выйдет на экраны в апреле следующего года. Тизер финальной части «Игры престолов» побил все рекорды. В нем показали стол с картой Вестероса и уникальными фигурками льва, волка, дракона, выполненными из дерева. С северной части она покрыта льдом, а с южной - огнем.