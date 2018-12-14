Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина
Ученый разглядел на Марсе окаменелое тело инопланетянина. Уфолог утверждает, что на поверхности Красной планеты когда-то обитали живые существа.
Уфолог сообщает, что ему удалось разглядеть на снимке поверхности Марса тело гуманоида. Он утверждает, что на теле отсутствует одна рука и голова, однако отчётливо можно рассмотреть ноги. По его мнению, раньше красная планета населялась живыми существами, и подобная находка встречается ему не впервые.
Ученый утверждает, что ранее обнаруживал на снимках фрагменты лиц и других частей тел инопланетян. Он уверен, что сотрудникам NASA давно известно об окаменелых телах на Марсе, однако они предпочитают это умалчивать.
Уфолог сообщает, что ему удалось разглядеть на снимке поверхности Марса тело гуманоида. Он утверждает, что на теле отсутствует одна рука и голова, однако отчётливо можно рассмотреть ноги. По его мнению, раньше красная планета населялась живыми существами, и подобная находка встречается ему не впервые.
Ученый утверждает, что ранее обнаруживал на снимках фрагменты лиц и других частей тел инопланетян. Он уверен, что сотрудникам NASA давно известно об окаменелых телах на Марсе, однако они предпочитают это умалчивать.
Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 00:00