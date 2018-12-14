АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские звезды, уехавшие "за бугор"
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина

Ученый разглядел на Марсе окаменелое тело инопланетянина. Уфолог утверждает, что на поверхности Красной планеты когда-то обитали живые существа.

Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина

Уфолог сообщает, что ему удалось разглядеть на снимке поверхности Марса тело гуманоида. Он утверждает, что на теле отсутствует одна рука и голова, однако отчётливо можно рассмотреть ноги. По его мнению, раньше красная планета населялась живыми существами, и подобная находка встречается ему не впервые.

Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина

Ученый утверждает, что ранее обнаруживал на снимках фрагменты лиц и других частей тел инопланетян. Он уверен, что сотрудникам NASA давно известно об окаменелых телах на Марсе, однако они предпочитают это умалчивать.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина
Анастасия Волочкова показала фрагмент нового клипа
Российские звезды, уехавшие "за бугор"
Пожилая американка выиграла джекпот благодаря
В Интернете появились отрицательные отзывы о
Аврил Лавин анонсировала альбом и выпустила клип
Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фото с
Дженнифер Лопес поразила публику ярко-розовым
Гоночная аркада The Crew 2 временно доступна для
Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга
После концерта Ольгу Бузову поздравляли
Актриса Елена Корикова заблокировала Оксану Ряску
Компания «CarMD» предоставила рейтинг надежности,
Назван список привлекательных для воров вещей
Алексей Купин задумался об уходе с телепроекта
Apple запустит платный новостной сервис Texture
Ученые: Диета и физическая активность помогут
Помолодевшая после развода Елена Степаненко
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина
Ольга Бузова в Петербурге остановилась в
Елена Мизулина назвала семьи с минимальным риском
В Махачкале чемпиона мира по рукопашному бою
Полиция закрыла участок автомагистрали в Германии
Космоплан компании Virgin Galactic Unity достиг
Фетисов: Хоккейный матч на Северном полюсе должен
Звезда "Дома-2" Егор Холявин срочно
Найдены доказательства существования писателя
Россияне выбрали Железного человека супергероем
Продюсер Максим Фадеев узнал о скором отцовстве
Беременная звезда «Дома-2» Алеся Клочко решила
Просмотреть все новости