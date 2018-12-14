Уфолог обнаружил на Марсе тело инопланетянина





Уфолог сообщает, что ему удалось разглядеть на снимке поверхности Марса тело гуманоида. Он утверждает, что на теле отсутствует одна рука и голова, однако отчётливо можно рассмотреть ноги. По его мнению, раньше красная планета населялась живыми существами, и подобная находка встречается ему не впервые.Ученый утверждает, что ранее обнаруживал на снимках фрагменты лиц и других частей тел инопланетян. Он уверен, что сотрудникам NASA давно известно об окаменелых телах на Марсе, однако они предпочитают это умалчивать.